Почина журналистката и бивш депутат от "Атака" Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването "В окото на бурята" по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г.

Депутат в 42-рото Народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране.

Депутат също и в 43-тото народно събрание от ПП Атака.