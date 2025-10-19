IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина журналистката и бивш депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Тя бе народен представител в 2 парламента

19.10.2025 | 17:20 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Почина журналистката и бивш депутат от "Атака" Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването "В окото на бурята" по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г. 

Депутат в 42-рото Народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране. 

Депутат също и в 43-тото народно събрание от ПП Атака.

