Новини Днес | 89

Затоплящи храни и подправки за есента

Вкусни и полезни

18.10.2025 | 22:14 ч. 0
Снимка: istock

В много културни и традиционни практики, включително традиционната китайска медицина и аюрведа, есента е сезон на освобождаване и подготовка за интроспекция. Тя е сезон за   преминаване от външната енергия на лятото към по-бавно, по-рефлективно състояние. Енергетиката на есента ни насърчава да:

Заземим и центрираме себе си – Точно както дърветата отделят листата си, есента ни кани да освободим това, което вече не е в наша полза, независимо дали става въпрос за емоции, навици. 

Изградим вътрешна топлина - С охлаждането на външния свят можем да балансираме тази промяна, като култивираме топлина вътре в себе си. Тук затоплящите храни и подправки играят важна роля.

Укрепване на белите дробове и имунната система – Белите дробове се свързват с есенния сезон. Подкрепата за здравето на белите дробове със специфични храни и билки помага за предпазване от сезонни заболявания и насърчава емоционалния баланс.

Кои затоплящи храни и подправки ни помагат да се свържем с есенния сезон?

Кореноплодни зеленчуци – Сладките картофи, морковите и цвеклото са заземяващи и дълбоко подхранващи. Тези храни растат под земната повърхност, напомняйки ни да се вкореним през това време на сезонна промяна. Към тези зеленчуци не забравяйте да добавите и вкусните и полезни гъби. Те ни осигуряват така важния витамин D.

