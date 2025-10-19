Басистът на Limp Bizkit Сам Ривърс почина на 48-годишна възраст

Сам Ривърс - басист и основател на американската ню метъл група Limp Bizkit, почина на 48-годишна възраст, съобщи BBC.

Групата обяви новината в социалните мрежи, описвайки Ривърс не просто като „нашия басист“, а като „душата на звука“.

„От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога не биха могли да бъдат заменени. Талантът му беше естествен, присъствието му незабравимо, сърцето му огромно“, написаха членовете на групата.

Причината за смъртта му на този етап не е оповестена.

Ривърс напусна Limp Bizkit през 2015 г. за няколко години заради чернодробно заболяване, причинено от „прекомерно пиене“, както сподели пред автора Джон Уидерхорн за книгата Raising Hell.

„Спрях да пия и направих всичко, което лекарите ми казаха“, каза той, добавяйки: „Преминах лечение за алкохолизъм и ми направиха трансплантация на черен дроб, който беше идеално съвместим.“

Освен музикалния си талант, Сам Ривърс бе удостоен с наградата „Гибсън“ за най-добър басист през 2000 г. В почитта си към него групата също така отбеляза благотворителната му дейност.