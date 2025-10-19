IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски обърна Черно море и дръпна на върха в класирането

"Сините" победиха с 3:1 във Варна

19.10.2025 | 19:58 ч. 8
Снимка: Lap.bg

Левски обърна Черно море с 3:1 на "Тича" в мач от 12-ия кръг на Първа лига. 

В герой за "сините" се превърна Мустафа Сангаре, който отбеляза две от попаденията за гостите. Успехът позволи на столичани да дръпнат на върха в класирането с 6 точки пред ЦСКА 1948, Лудогорец и Локомотив Пловдив. Първите два тима са с мач по-малко. 

Черно море е пети.

В 22-ата минута Цунами допусна грешка, която позволи на Георги Лазаров да надиграе и Кристиан Димитров, а след това отправи хубав удар. Светослав Вуцов спаси, но при добавката Селсо Сидни прати топката в мрежата за 1:0.

В 55-ата минута Левски успя да изравни резултата. Мазир Сула центрира от корнер, Пламен Илиев увисна, а Мустафа Сангаре вкара с глава в опразнената врата. 

Десет по късно Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, Борислав Рупанов отклони топката, която достигна до Мустафа Сангаре, който с атрактивен удар прониза стража на "моряците" за втори път.

В 73-ата минута младежкият национал на България Георги Лазаров прати топката в мрежата на Левски, но атакуващият футболист бе в засада и попадението логично не бе зачетено. 

Минута преди края на редовното време Борислав Рупанов оформи крайния резултата, след като отбеляза трети гол за "сините". 

Левски Черно море Първа лига Мустафа Сангаре
