Левски обърна Черно море и дръпна на върха в класирането

Левски обърна Черно море с 3:1 на "Тича" в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

В герой за "сините" се превърна Мустафа Сангаре, който отбеляза две от попаденията за гостите. Успехът позволи на столичани да дръпнат на върха в класирането с 6 точки пред ЦСКА 1948, Лудогорец и Локомотив Пловдив. Първите два тима са с мач по-малко.

Черно море е пети.

В 22-ата минута Цунами допусна грешка, която позволи на Георги Лазаров да надиграе и Кристиан Димитров, а след това отправи хубав удар. Светослав Вуцов спаси, но при добавката Селсо Сидни прати топката в мрежата за 1:0.

В 55-ата минута Левски успя да изравни резултата. Мазир Сула центрира от корнер, Пламен Илиев увисна, а Мустафа Сангаре вкара с глава в опразнената врата.

Десет по късно Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, Борислав Рупанов отклони топката, която достигна до Мустафа Сангаре, който с атрактивен удар прониза стража на "моряците" за втори път.

В 73-ата минута младежкият национал на България Георги Лазаров прати топката в мрежата на Левски, но атакуващият футболист бе в засада и попадението логично не бе зачетено.

Минута преди края на редовното време Борислав Рупанов оформи крайния резултата, след като отбеляза трети гол за "сините".

Всичко за срещата четете в Gol.bg