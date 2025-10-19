Човекът, който заплашва 15-годишното управление на Виктор Орбан над Унгария

Посочвайки с пръст картонена фигура в естествена големина на унгарския премиер Виктор Орбан, Петер Мадяр спечели избирателите в този въгледобивния град с пламенна реч за корупцията и икономическия упадък, пише WSJ.

Мадяр, основният съперник на Орбан в решаващите избори през следващата година, го осмива като мафиотски бос, турски султан и Али Баба с 40 разбойници. Той завърши с руската фраза „Товарищи, конец” – или другаде казано, другари, всичко свърши – мотото на демократичните избори от 1990 г., които свалиха от власт режима, установен от Съветския съюз в Унгария.

„Ще изградим страна, в която никой няма да бъде ощетен заради политическите си убеждения“, заяви 44-годишният Мадяр, облечен с качулка и маратонки Adidas. „Където никой няма да бъде наричан „бъг“ или „вредител“, който трябва да бъде унищожен, само защото вижда света по различен начин.“

Унгарските избори, насрочени за април, се очертават като най-оспорваните откакто Орбан, сега на 62 години, се завърна като министър-председател през 2010 г. и се превърна в световен шампион на традиционните ценности, авторитарната политика и фар за движението MAGA в САЩ.

В дипломатичен жест към Орбан президентът Тръмп заяви в четвъртък, че ще проведе следващата си среща на върха с руския лидер Владимир Путин в Будапеща. „Обичаме Виктор“, пошегува се Тръмп на мирна конференция в Египет дни по-рано, като каза на Орбан, че отново го подкрепя. „Ти си фантастичен. Знам, че много хора не са съгласни с мен, но аз съм единственият, който има значение.“

Унгарските избиратели, разбира се, също имат значение. Няколко скорошни проучвания на общественото мнение предсказват, че новата партия „Тиса“ на Мадяр, която спечели 29,6% от гласовете на изборите за Европейски парламент през юни миналата година, може да си осигури убедително мнозинство през април. За да го направи, тя трябва да излезе извън либералната крепост Будапеща и да спечели по-малки градове като Орослани, където бетонните жилищни блокове все още са украсени с фрески от комунистическата епоха.

Залогът е голям. Откакто през 2022 г. Русия нахлу в Украйна, Унгария на Орбан е в конфликт с останалата част от Европейския съюз и съюзниците си от НАТО, като блокира по-строги санкции срещу Москва и възпрепятства военната помощ за Киев. Фрустриран полски министър-председател заяви този месец, че Орбан е застанал на страната на Русия в конфликта с Запада. Орбан отвърна, че е на страната на Унгария.

Унгарският лидер, който спечели предишните избори през 2022 г. с обещания да държи Унгария извън войната, е зает да очерня Мадяр като агент на украинските разузнавателни служби. Последният предизборен клип на Орбан се фокусира върху недоказани твърдения, че украинска софтуерна компания е участвала в разработването на мобилното приложение на Тиса. В него се появява създаден с изкуствен интелект дийпфейк на украинския президент Володимир Зеленски, който уверява на счупен унгарски, че „всички ваши данни са в безопасност при мен в Киев“, докато Мадяр, създаден с изкуствен интелект, аплодира ентусиазирано.

Украйна отхвърли обвиненията за намеса в унгарските избори като абсурдна истерия. Мадяр, който заяви, че ще защитава националните интереси на Унгария, ако бъде избран, отхвърли обвиненията като знак за отчаянието на опонента си.

Стратегията му е да заобикаля геополитическите въпроси и да се фокусира върху един изключително важен проблем: икономическите резултати на Орбан.

Унгария, която някога беше една от най-проспериращите и динамични страни в Централна Европа, през последното десетилетие беше изпреварена от по-конкурентни и благоприятни за инвеститорите съседи. Измерено по действителното индивидуално потребление, индикатор за материалното благосъстояние на домакинствата, миналата година Унгария за първи път стана най-бедната от 27-те държави-членки на ЕС. Международният валутен фонд прогнозира, че през тази година тя ще отбележи растеж от едва 0,6%, при 4,5% потребителска инфлация.

„Основният проблем за Орбан е, че през последните пет години унгарската икономика е в стагнация или рецесия. По-голямата част от унгарското население сега вярва, че управлението на Орбан е пречка за развитието на Унгария“, каза Андраш Биро-Наги, директор на мозъчния тръст Policy Solutions в Будапеща. „Орбан никога не е трябвало да се бори в избори при толкова неблагоприятни икономически условия.“

Майгар често говори за корупцията в правителството на Орбан и сред олигарсите, близки до него, като се фокусира върху това, което той описва като „луксозно имение в стил Путин“, собственост на семейството на министър-председателя, и обещава да си върне откраднатите пари, след като бъде избран. Орбан отрича да е извършил нарушения.

За разлика от предишните си опоненти, които бяха от левицата и се бореха да пробият в про-Орбанската сърцевина, Мадяр е относително консервативен, произхожда от партията на Орбан „Фидес“ и не се поддава на лесно категоризиране. Възходът му има всички белези на шекспирова драма. През февруари миналата година бившата съпруга на Мадяр, Юдит Варга, подаде оставка като министър на правосъдието заедно с унгарския президент Каталин Новак, след като изтече информация за ролята им в помилването на директор на държавен сиропиталище, замесен в скандал с педофилия.

Мадяр се раздели с Орбан и започна своя собствена политическа кампания. Месец по-късно той публикува записи, които беше направил у дома си, в които Варга се оплакваше от политически натиск от кабинета на Орбан да се намеси в корупционен случай срещу бивш член на правителството.

„Той е предател“, каза за Мадяр старшият съветник на Орбан, държавният секретар по международните комуникации и отношения Золтан Ковач. „Той е безпринципен. Липсва му уважение към всякакъв вид идеологическа, морална или каквато и да е позиция. За него е важно да се опита да дойде на власт.“

Агостон Мраз, изпълнителен директор на проправителствения мозъчен тръст Nézőpont Intézet в Будапеща, заяви, че атаките срещу личността на Мадяр не дават резултат за правителството, защото избирателите на опонента са мотивирани предимно от враждебност към Орбан и така или иначе не изпитват особена симпатия към кандидата на опозицията.

Всъщност, когато става въпрос за политически въпроси, Мадяр умишлено не дава конкретни подробности. Попитан на митинга в Орослани, на който присъстваха няколкостотин местни жители, как външната политика на неговото правителство ще се различава от тази на Орбан, Мадяр не даде много подробности, освен че отбеляза разстоянието си от Москва. Отбелязвайки, че Орбан често говори за историческата родина на унгарците в Урал, в днешна Русия, Мадяр отвърна, че унгарците са свързали съдбата си със Запада още от времето на крал Стефан преди повече от 1000 години.

„Единственият начин да останем тук, в Централна Европа, в безопасност и мир, е да изпълняваме задълженията си като съюзници“, каза той. „Искаме да бъдем уважавани и почетни членове на нашите съюзи.“

В Орослани, където действащият кмет и член на парламента принадлежат към партията Фидес, някои местни жители заявиха, че са готови да прехвърлят подкрепата си към Мадяр на предстоящите избори. Причините им нямат нищо общо с геополитиката.

Вираг Варга, оператор в фабрика и майка на две малки деца, каза, че се бори да свърже двата края, откакто съпругът й е починал през 2021 г., оставяйки дългове. „Дадохме шанс на Виктор Орбан в продължение на 15 години. Но сега заплатите ни не струват нищо в сравнение с цените в магазините. Те ни експлоатират напълно“, каза тя. Що се отнася до Мадяр, тя каза: „Все още не го познаваме добре, но искаме да повярваме в него“.

Подкрепата за Орбан обаче все още е силна в Орослани. Янош Чери, пенсиониран заварчик в мината, който се бори с белодробно заболяване, каза, че винаги е гласувал за Фидес и ще го направи отново през април.

„Мадяр не е честен човек“, каза той. „И ако гледате новините, той има всякакви връзки с украинците. Може да има нещо вярно в това. Не казваме, че е вярно, но те кара да се замислиш.“ Няколко пенсионирани жени и мъже, седнали на пейка на няколко пресечки от митинга, се развълнуваха при самото споменаване на Мадяр, ругаеха го на глас и му пожелаваха смърт, защото е посмял да се изправи срещу Орбан.

Изборната система в Унгария се характеризира с комбинация от национални листи и избирателни райони, както и с правило, което позволява на предимно консервативните етнически унгарци в съседните страни—но не и на по-либералните унгарски емигранти, живеещи другаде—да гласуват по пощата. Поради това структурното неравенство, партията „Тиса“ на Мадяр ще трябва да спечели с няколко процентни пункта в цялата страна през април, за да отстрани Орбан, казват изборните експерти.

Изборната кампания вероятно ще стане много по-мръсна в следващите месеци и много политици от опозицията се опасяват, че системата, създадена от Орбан, ще направи всичко възможно, за да остане на власт, или ще рискува да бъде подложена на антикорупционни процеси и конфискация на имущество.

Вече има хора, които призовават гражданите да се подготвят за масови протести като Майданската революция в Украйна, която свали проруския лидер през 2014 г., ако има някакви признаци за изборни измами.