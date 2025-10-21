Анна Курникова и децата ѝ си избраха костюми за Хелоуин

Анна Курникова и децата ѝ вече са в Хелоуин настроение. 44-годишната бивша тенисистка се завърна в Instagram след повече от година отсъствие и умили феновете с последната си публикация. Звездата рядко показва личния си живот, но сега направи изключение.

В неделя тя постна кадър с трите си деца, вдъхновен от Хелоуин. Анна е по жълт костюм на пате, дъщерите ѝ носят тиквени рокли и тиквени шапки. Синът ѝ пък е по футболна тениска и шорти.

Курникова е сложила емотикони на тикви, футболна топка и пате. Почитателите веднага затрупаха рускинята с комплименти.

