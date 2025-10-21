IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Анна Курникова и децата ѝ си избраха костюми за Хелоуин

Позираха маскирани

21.10.2025 | 20:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Анна Курникова и децата ѝ вече са в Хелоуин настроение. 44-годишната бивша тенисистка се завърна в Instagram след повече от година отсъствие и умили феновете с последната си публикация. Звездата рядко показва личния си живот, но сега направи изключение.

В неделя тя постна кадър с трите си деца, вдъхновен от Хелоуин. Анна е по жълт костюм на пате, дъщерите ѝ носят тиквени рокли и тиквени шапки. Синът ѝ пък е по футболна тениска и шорти.

Курникова е сложила емотикони на тикви, футболна топка и пате. Почитателите веднага затрупаха рускинята с комплименти.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди Хелоуин деца Анна Курникова
