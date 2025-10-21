Кайли Дженър се появи с розова коса

Кайли Дженър за пореден път предизвика фурор с визията си. В петък риалити звездата отпразнува 10 години от създаването на козметичния си бранд със специално събитие в Лос Анджелис. И определено изненада с вида си.

Кайли и 7-годишната ѝ дъщеря Сторми бяха в тон - звездата по латексова дълга розова рокля с тънки презрамки и с деколте сърце, а момиченцето - по латексова розова пола и бяла тениска.

По-интересното е, че Дженър бе с розова коса. Едва ли е боядисала косата си в този бонбонен цвят, вероятно е заложила на розова перука с къдрици.

Но феновете са категорични, че така постига сладка и Барби визия. Риалити звездата събра много комплименти.

