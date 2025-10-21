IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кайли Дженър се появи с розова коса

Изненада феновете

21.10.2025 | 21:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър за пореден път предизвика фурор с визията си. В петък риалити звездата отпразнува 10 години от създаването на козметичния си бранд със специално събитие в Лос Анджелис. И определено изненада с вида си.

Кайли и 7-годишната ѝ дъщеря Сторми бяха в тон - звездата по латексова дълга розова рокля с тънки презрамки и с деколте сърце, а момиченцето - по латексова розова пола и бяла тениска.

По-интересното е, че Дженър бе с розова коса. Едва ли е боядисала косата си в този бонбонен цвят, вероятно е заложила на розова перука с къдрици.

Но феновете са категорични, че така постига сладка и Барби визия. Риалити звездата събра много комплименти.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Кайли Дженър коса розова коса
