Ариана Гранде и Итън Слейтър са в токсични любовни отношения

Връзката между Ариана Гранде и Итън Слейтър се е превърнала в токсична. 32-годишната певица и 33-годишният актьор се запознаха на снимачната площадка на "Wicked". И започнаха романтичните си отношения през юли 2023 г.

Но явно нещата не вървят гладко между тях.

Източник на "Daily Mail" споделя, че в последно време Ариана и Итън ту се разделят, ту се събират. И е вероятно да се разделят окончателно.

"Ариана и Итън се разделят и събират отново през по-голямата част от тази година. Той избра да не присъства на наградите MTV VMAs с нея, защото те имаха караница само дни преди това. Но скоро след това се сдобриха. И двамата са ту студени, ту горещи един към друг", обяснява източникът.

Той казва още, че певицата и комикът още не са се разделили, но нещата между тях са охладнели доста.

"Това, което става между тях, е повече от малко токсично, но те го поддържат засега. В един момент те обсъждаха брак, но това вече не се дискутира. Те бяха лудо влюбени, когато за първи път се забиха. Но тези дни си отидоха", коментира още източникът.

