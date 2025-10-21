„Изисканото кафяво“ на Виктория Бекъм - перфектният цвят на косата за жени над 40 години

Въпреки че сме наясно с подмладяващата сила на една умна прическа, Бекъм доказа колко трансформиращ може да бъде един тон по-светло кафяво като нейния.

Мисис Бекъм е от брюнетките, които този сезон потвърдиха звездната тенденция да изсветляват тъмните си кичури в изискан кафяв нюанс, подобно на Кейт Мидълтън и Кейти Холмс.

Общото между тези три известни дами е, че вече са преминали 40-те и ни показват как грациозно можем да носим тъмната си коса и в по-зряла възраст. Цветовете за коса, които отнемат години от възрастта ви, са супер модерни, особено въпросният кафяв нюанс на Виктория Бекъм.

Дизайнерката показа по-светлите кичури на косата си по време на лондонската премиера на документалния си филм в Netflix. Мисис Бекъм, която ни даде поглед към завладяващия си живот, демонстрира по-тъмни корени, преливащи в по-светли краища, визия, която фризьорите аплодират за младежкия ѝ ефект.

