Рецептата Dnes: Картофен чипс

Съставки:
- 500 г картофи
- фъстъчено олио за пържене
- сол на вкус
Приготвяне:
- Измийте добре картофите, като отстраните всички замърсявания.
- Ако няма да приготвяте чипса с обелката на картофите, може да ги обелите.
- След това с помощта на ренде „мандолина“ или друго, което реже картофите на фини кръгчета, ги нарежете.
- Резените трябва да са с дебелина около 2 мм.
- След като сте нарязали първия картоф, прехвърлете резените в купа със студена вода.
- Повторете този процес с останалите картофи.
- Водата бързо ще помътнее поради нишестето в картофите, така че я сменете поне три пъти, преди да оставите резените да се накиснат за един час.
- След това ги отцедете и прехвърлете върху чиста, суха кухненска кърпа.
- Разпределете ги равномерно.
- Подсушете ги с кухненска хартия много добре.
- Загрейте олиото в дълбока тенджера.
- То трябва да е достатъчно като количество, за да се изпържат добре картофите.
- Добавете част от картофените резени.
- Пържете ги около 2 минути или докато станат златистокафяви.
- Извадете ги с решетъчна лъжица и ги прехвърлете в тава, покрита с кухненска хартия.
- След като мазнината от тях се отцеди, овкусете със сол и сервирайте.
