Новини Днес | 24

Рецептата Dnes: Картофен чипс

Лесна рецепта

25.10.2025 | 08:50 ч. 2
Снимка: istock

Съставки:

  • 500 г картофи
  • фъстъчено олио за пържене
  • сол на вкус

Приготвяне:

  • Измийте добре картофите, като отстраните всички замърсявания. 
  • Ако няма да приготвяте чипса с обелката на картофите, може да ги обелите. 
  • След това с помощта на ренде „мандолина“ или друго, което реже картофите на фини кръгчета, ги нарежете. 
  • Резените трябва да са с дебелина около 2 мм. 
  • След като сте нарязали първия картоф, прехвърлете резените в купа със студена вода.
  • Повторете този процес с останалите картофи. 
  • Водата бързо ще помътнее поради нишестето в картофите, така че я сменете поне три пъти, преди да оставите резените да се накиснат за един час. 
  • След това ги отцедете и прехвърлете върху чиста, суха кухненска кърпа. 
  • Разпределете ги равномерно.
  • Подсушете ги с кухненска хартия много добре. 
  • Загрейте олиото в дълбока тенджера. 
  • То трябва да е достатъчно като количество, за да се изпържат добре картофите. 
  • Добавете част от картофените резени. 
  • Пържете ги около 2 минути или докато станат златистокафяви. 
  • Извадете ги с решетъчна лъжица и ги прехвърлете в тава, покрита с кухненска хартия. 
  • След като мазнината от тях се отцеди, овкусете със сол и сервирайте. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

