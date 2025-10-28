Maserati MCPURA и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с нова ливрея: Нови автомобили за спешен транспорт на органи и кръв за италианските карабинери

1 / 4 / 4

Официално представяне пред Главното командване на карабинерите на новия Maserati MCPURA в институционална ливрея, проектиран от Maserati Centro Stile. Суперавтомобилът, произведен в Модена, ще бъде посветен на спешния транспорт на органи и кръв при донорски ситуации.

Стратегическо сътрудничество между Stellantis и италианските полицейски сили включва високоефективни превозни средства и специално оборудване, което ще осигури бързина, безопасност и надеждност при изпълнение на медицинските мисии.

Към автопарка от високопроизводителни автомобили на полицията се присъединява и нов Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, произведен в завода в Касино.

На 27 октомври 2025 г. в Главното командване на Карабинерите в Рим, в присъствието на генералния командир генерал Салваторе Луонго, се състоя церемонията по представянето на новите автомобили, предназначени за спешен транспорт на органи и кръв: Maserati MCPURA и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, и двата в институционална ливрея.

Освен генералния командир, на събитието присъстваха представители на Главното командване, включително началникът на щаба генерал Андреа Таурели Салимбени и началникът на IV отдел „Логистична поддръжка на силите“, генерал Д. Антонио Ди Стазио. Stellantis бе представена от главния изпълнителен директор Антонио Филоза, ръководителя на региона „Разширена Европа и европейски марки“ Емануеле Капелано, мениджъра на марката Alfa Romeo и оперативен директор на Maserati Санто Фичили, както и от управляващия директор на Stellantis Италия Антонела Бруно.

И двата автомобила са оборудвани със специални устройства за бърз и безопасен транспорт на органи и кръв, осигуряващи максимална ефективност при медицински мисии.

Първият автомобил Maserati представлява високопроизводително купе с 630 к.с. битурбо V6 двигател Nettuno с патентована технология на предварителна камера, с монокок от въглеродни влакна и проектиран да гарантира скорост и стабилност дори при най-взискателни условия, благодарение на най-новото поколение технологични решения.

Вторият автомобил се отличава с легендарния Quadrifoglio Verde – символ на ДНК-то на Alfa Romeo. Той разполага с битурбо V6 двигател с мощност 520 к.с., комбиниран с механичен самоблокиращ диференциал, задно задвижване, спортно окачване и специално оборудване за оперативни нужди.

Тези модели, символ на италианското майсторство, съчетават висока производителност, отлична надеждност и безопасност, като отговарят на оперативните изисквания на карабинерите при обществени услуги.

Инициативата потвърждава стратегическото сътрудничество между Stellantis и полицейските сили, насочено към осигуряване на технологично усъвършенствани превозни средства за деликатни и жизненоважни мисии.

Това е първият път, когато автомобил на Maserati се използва от карабинерите, въпреки че партньорството между Alfa Romeo и италианската полиция е историческо и датира от следвоенния период. Първият автомобил Alfa Romeo в корпуса е моделът 1900 M „Matta“ от 1951 г. Година по-късно седанът 1900 става първата „Gazzella“ – термин, който в жаргона на полицейските сили означава автомобил за спешно реагиране. Негов пряк наследник е Giulia от 60-те години, използван в периода 1963–1968 г. Оттогава връзката през годините между полицията и Alfa Romeo продължава с моделите Alfetta, 90, 75, 155, 156, 159 и до днешния Giulia Quadrifoglio.

Благодарейки на главния изпълнителен директор и другите присъстващи ръководители, генералният командир генерал Салваторе Луонго подчерта, че сътрудничеството със Stellantis представлява „не просто съюз между италианското автомобилно съвършенство и институционалната оперативна ефективност, а истинско съгласие на цели в служба на обществото. Оперативната надеждност на тези превозни средства е жизненоважен инструмент за спасяване на човешки животи. А когато говорим за спасяване на животи, става дума за най-висшата мисия, която една институция може да преследва, и за най-благородната услуга, която човек може да предложи на своята общност.“

„Горди сме, че предоставяме на Карабинерите два автомобила, които въплъщават най-доброто от италианската технология и дизайн,“ заяви изпълнителният директор на Stellantis Антонио Филоза. „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Maserati MCPURA не са просто символи на производителност и стил, а реални инструменти за осигуряване на бързина и безопасност при мисии с жизненоважно значение. Това сътрудничество е доказателство за нашия ангажимент да обединим автомобилното съвършенство и социалната отговорност.“

Тази важна доставка потвърждава силното партньорство между Stellantis и корпуса на италианските полицейски сили – синергия, която подчертава изключителните качества на продуктите на групата не само в подкрепа на обществената сигурност и правоприлагането, но и във всички дейности, в които карабинерите участват.

Относно Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) е водещ глобален автомобилен производител, отдаден на това да предоставя на своите клиенти свободата да избират начина, по който се движат, като възприема най-новите технологии и създава стойност за всички заинтересовани страни. Неговото уникално портфолио от емблематични и иновативни марки включва Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move и Leasys.

За повече информация посетете www.stellantis.com