Лиам Хемсуърт проговори за годежа

Предложи на Габриела Брукс

29.10.2025 | 21:52 ч. 0
Снимка: Getty Images

Лиам Хемсуърт призна, че е много развълнуван относно годежа си с Габриела Брукс. Това е щастлив период от живота на 35-годишния актьор.

"Невероятно развълнуван съм", сподели звездата в предаването "Today".

Но той отрече слуховете, че е предложил брак на моделката по време на ваканция на Малдивите. Всъщност, предложението дошло няколко месеца преди тази почивка.

"Предложих преди няколко месеца. Всъщност, не беше на Малдивите. Там ходихме скоро... Но, не, ние сме супер развълнувани. Щастлив период от живота е", коментира още Лиам.

