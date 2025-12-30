Излъга ли Русия за опита на Украйна да убие Путин във Валдай? СНИМКИ

Излъга ли Русия за украинската атака с дронове срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай, Новгородска област.? Това е въпрос, който всички си задават.

Русия заяви, че ще преразгледа позицията си по мирните преговори, след като обвини Украйна в атака с 91 дрона срещу държавната резиденция на президента Путин. Сергей Лавров, руският външен министър, заяви, всички безпилотни летателни апарати с голям обсег са били унищожени.

Президентът Зеленски отрече твърденията, казвайки на репортерите, че това е "поредна лъжа от Руската федерация". Той предупреди, че Русия може да се готви да удари държавни сгради в Киев и Украйна.

"Ясно е, че вчера имахме среща с Тръмп. И е ясно, че за руснаците, ако няма скандал за Америка и имаме напредък, това е провал, защото те не искат да сложат край на тази война. Сигурен съм, че те по принцип подготвят почвата за удари, вероятно по столицата и вероятно по държавните сгради."

В интервю за Fox News, което беше излъчено по-късно в понеделник, Зеленски каза:

"Не вярвам на Путин и той не иска успех за Украйна."

Той добави, че Киев не може да "победи без американска подкрепа".

Путин е провел разговор с президента Тръмп в понеделник, съобщи Кремъл, по време на който е казал на Тръмп за предполагаемата атака. Белият дом заяви, че разговорът е завършил "положително".

Няма независимо потвърждение за атаката. Не е ясно дали Путин е присъствал в резиденцията по това време. Няма съобщения за жертви или щети от отломки от дрон. Дори самият Тръмп по-късно пред журналисти не отрече, че Русия може и да лъже.

Но какво навежда наблюдателите на тази мисъл?

Рано сутринта, часове преди Лавров да съобщи за атаката, Министерството на отбраната публикува статистиката си за изминалия ден. Според нея от 28-ми до 29-ти декември Русия е свалила общо 89 дрона над цяла Русия.

Те са били разпределени по следния начин:

- 49 дрона над Брянск

- 14 над Новгород, където е резиденцията на Путин, но не е ясно дали те са били изпратени срещу нея

- 11 са свалени над Република Адигея

- 7 дрона над Краснодар

- по 1 дрон в Азовско море и регионите Орловски, Ростов и Смоленск.

По-късно публикацията става трудна за откриване.

Освен това жители, живеещи близо до резиденцията на Путин във Валдай, съобщиха пред SOTA, че не са чули никаква активност на противовъздушната отбрана снощи.

За Украйна би било загуба на време да атакува въпросната резиденция

Украинските медии вече съобщиха, че разкошното горско скривалище близо до езерото Валдай разполага с почти толкова системи за противовъздушна отбрана, колкото Москва. Сателитни изображения и независими репортажи показват, че обектът е подсилен с множество системи за противовъздушна отбрана.

Силно защитеното въздушно пространство по пътя към резиденцията би направило практически невъзможно дроновете да се доближат до нея.

Атака на Валдайскую резиденцию Путина – предположительно, фейк Кремля. Жители Валдая, где расположена резиденция Путина «Ужин», сообщили «Соте», что минувшей ночью не слышали работы ПВО, которая бы сбивала 91 беспилотник, о котором заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. При этом… pic.twitter.com/mY7D00VcIV — SOTA (@sotaproject) December 29, 2025

Системата за противовъздушна отбрана "Панцир-С1" е била забелязана в село Ящерово, близо до резиденцията на Путин, още през 2023 г., съобщи "Агентство", руски опозиционен уебсайт, който е забранен в Русия. Не се смята, че в района има военна инфраструктура.

Според руските военни "Панцири" са способни да свалят самолети, крилати ракети, дронове и хеликоптери.

Твърди се, че Путин забавлява приятели, семейство и прокремълски знаменитости в резиденцията, която се намира на 275 мили северно от Москва. Разпростиращото се имение край езерото съдържа четириетажна къща, плувен басейн, спа комплекс, конюшня, голф игрище, както и подземна криокамера и кална баня.

Съществуването на луксозния имот беше разкрито през 2021 г. от съюзници на лидера на опозицията Алексей Навални. Те твърдяха, че държавни средства са били използвани за отдаване под наем на имота от един от най-близките съюзници на Путин, както и за извършване на обширни ремонти.

Комплексът отдавна е обект на щателен контрол заради неговото използване и обитатели. Според съобщенията, части от имота са свързани с предполагаемата любовница на Путин, олимпийската златна медалистка по гимнастика Алина Кабаева, и нейните деца.

Твърди се, че има отделен достъп до железопътна линия и хеликоптерни площадки, което се тълкува като индикатор за важността на комплекса за Путин и неговия близък кръг.

Институт за изследване на войната (ISW) също не е регистрирал никакви потвърждения на твърденията на Русия за предполагаемия украински удар по резиденцията във Валдай

Това се посочва в поредния доклад на анализаторите, които анализира обвиненията на министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров.

"Лавров осъди този предполагаем удар и заяви, че Русия ще "преразгледа" преговорната си позиция поради удара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор на 29 декември, а помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е информирал Тръмп за предполагаемия удар и му е съобщил, че Русия ще "преразгледа" позицията си по мирните споразумения. Към момента на писане на това съобщение Съединените щати не са публикували протокол от разговора между Тръмп и Путин от 29 декември, въпреки че американски служители – включително Тръмп – потвърдиха, че разговорът се е състоял и че Путин е направил твърдения пред Тръмп за предполагаемия удар", посочват от американския институт. "Обстоятелствата около този предполагаем удар не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили извършват удари в Русия".

От ISW посочват, че съобщенията за "атаката" не съдържат никакви характерни признаци на потвърдени украински удари. В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети.

Анализаторите обръщат внимание и на противоречията в официалните изявления на Москва. Лавров заяви, че руската ПВО е свалила 89 украински дрона над Новгородска област, докато Министерството на отбраната на РФ съобщи само за 47 безпилотни летателни апарата в нощта от 28 на 29 декември. "Такива разминавания подкопават достоверността на изявленията на Кремъл“, подчертават от ISW.

От института посочват, че по-рано украинските сили са нанасяли удари по военни цели в Новгородска област и тези атаки са били потвърдени. В същото време руската страна не е предоставила никакви факти в подкрепа на версията за удара по резиденцията на Путин на 29 декември.

