Двойките, които започнаха връзката си през 2025 г.

Днес изпращаме 2025 година. За някои звезди тя определено ще остане започняща се. Те срещнаха нова любов през нея и създадоха нови връзки. Кои са новите двойки на 2025 г.? Вижте подбраните от американския "Cosmopolitan".

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

През лятото определено останахме изненадани, когато стана ясно, че Зоуи Кравиц и Хари Стайлс се срещат. През август актрисата и певецът бяха забелязани да се разхождат заедно в Рим. А после и по други различни срещи. Според слуховете, Хари дори се е запознал с бащата на Зоуи - Лени Кравиц.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Това вероятно е най-изненадващата нова двойка за 2025 г.! Кой да предположи, че канадският политик и певицата ще се влюбят. Те бяха забелязани заедно за първи път на вечеря в Канада през юли. След това бяха заснети по много срещи, а дори се показаха заедно в Instagram. През юни Кейти се раздели с дългогодишния си партньор Орландо Блум.

Дженифър Анистън и Джим Къртис

Актрисата най-сетне намери любовта! През юли тя беше забелязана с хипнотизатора Джим Къртис и после няколко източници потвърдиха, че звездите са двойка. През есента Анистън постна кадри с Къртис в Instagram. Тя го похвали в интервю. "Той е много специален, много нормален и много добър, и иска да помогне на хората да се излекуват, да преминат през травмата си и стагнацията - и към яснота. Красиво нещо е, на което да отдадеш живота си.", коментира Дженифър пред "Elle".

Меган Дъ Стелиън и Клей Томпсън

Лятото беше горещо за певицата. През юли стана ясно, че тя има връзка с баскетболиста от NBA - Клей Томпсън. Тогава тя го показа в Instagram. После Меган говори за връзката. "О, срещнахме се и беше такава сладка среща, беше като филм. Няма да ви кажа как и няма да ви кажа кога, но беше филм, в който той е най-милият човек, който съм срещала в живота си", коментира изпълнителката пред "People".

