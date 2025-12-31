Актьорът Айзея Уитлок-младши почина на 71 години

Актьорът Айзея Уитлок-младши, познат от сериалите на HBO „Наркомрежа" и „Вице", както и от филми на режисьора Спайк Лий, почина на 71-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Мениджърът на Уитлок, Брайън Либман, съобщи в имейл до Асошиейтед прес, че смъртта на Уитлок е настъпила на 30 декември в Ню Йорк след кратко заболяване.

„Това е голяма, голяма, голяма загуба", каза Спайк Лий в телефонен разговор с Асошиейтед прес. „Ще ми липсва до края на живота ми".

Сред филмите, в които Уитлок участва под режисурата на Лий, са „Тя ме мрази" от 2004 г., „Лято в квартала „Ред Хук" от 2012 г., Chi-Raq от 2015 г., BlacKkKlansman от 2018 г., Da 5 Bloods от 2020 г., отбелязва Асошиейтед прес.

„Бяхме на една вълна през всичките тези години", каза Спайк Лий. Той разказа, че има мили спомени от дългото време с Уитлок по време на снимките на Da 5 Bloods в Тайланд. Освен това с умиление си припомни и последната си среща с актьора - на "Целувката на жената -паяк" по-рано тази година.



„Той беше просто прекрасна, прекрасна душа", каза Лий. „Когато беше наоколо, караше всички да се чувстват добре в негово присъствие. Той излъчваше енергия. Бих поставил това над актьорското майсторство".

Уитлок е втората звезда от сериала „Наркомрежа", която почина през последните седмици след смъртта на актьора Джеймс Рансън, отбелязва Асошиейтед прес.

Създателят на продукцията Дейвид Саймън също отдаде почит на Уитлок в публикация в социалната мрежа "Блускай". "Беше толкова добър актьор, още по-добър човек и най-големият джентълмен".

(БТА)