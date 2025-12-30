IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия: Ще има отговор за опита за атака срещу резиденцията на Путин

Москва не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си, че Украйна е извършила такъв опит

30.12.2025 | 12:16 ч.
Русия ще отговори на това, което тя определи като опит за украинска атака срещу резиденцията на президента Владимир Путин, заяви пред местни медии говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова, предаде Ройтерс.

"Ще има отговор за това", заяви Захарова в ефира на националната телевизия, цитирана от ТАСС.

"Във време, когато на Запад бяха наистина готови да престъпят грешките […], осъзнавайки необходимостта от стремеж към мир и водене на сложни, предизвикателни, многопластови преговори, този терористичен ренегат [президентът на Украйна Володимир Зеленски – бел.ред.] предприема подобни атаки. Това е демонстративно“, отбеляза дипломатът в ефира на телевизионния канал "Россия-1".

Ройтерс отбелязва, че Москва не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на Путин, а Киев отхвърли твърденията на Русия като „неоснователни и целящи провала“ на мирните преговори.
(БТА)

Войната в Украйна Русия резиденция на Путин
