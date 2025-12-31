IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калас: Твърдението на Русия за украински атаки е отвличане на вниманието

Москва цели да провали истинския напредък към мир

31.12.2025 | 15:15 ч. 51
Снимка: архив, БГНЕС

Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия, е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа Калас в „Екс“.

„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.
(БТА)

 

