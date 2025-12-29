IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еврозона по български: Паркингът под Седемте рилски езера от 5 лв. става 5 евро

"Синя" зона в Сапарева баня от 1 лев става 1 евро

29.12.2025 | 16:22 ч. Обновена: 29.12.2025 | 16:24 ч. 26
БГНЕС

БГНЕС

Поскъпване след Нова година се очаква в района на Седемте рилски езера - ползването на паркомясто при седалковия лифт става 5 евро. Досега цената беше 5 лева, независимо от времетраенето, съобщиха за БНР от Общината в Сапарева баня. 

"Синя" зона в курортния град от 1 лев става 1 евро за час.

Покачването на цените е по решение на общинските съветници, които гласуваха увеличение на всички местни данъци и такси в община Сапарева баня от 1 януари.

Капацитетът на паркинга при седалковия лифт е 200 места и се пълни, особено за празниците. Има завишение за ползването и на седалковия лифт.

"Лева в евро на същата стойност става. Няма ли да протестират? Какво да протестират, те на служителите минималните заплати си вървят, поддържането поскъпва, какво да протестират. Плюс това, ние таксата не сме я вдигали, откакто паркингът е създаден през 2011 година. Инфлацията е много повече от това, което се покачва. От Нова година от 1 евро в Сапарева баня за синята зона, нагоре до 5 евро”, каза кметът на общината Калин Гелев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Рилски езера лифт Сапарева баня паркиране нови цени евро поскъпване
