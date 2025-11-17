Деми Мур за работата с Том Круз: Той се чувстваше неловко, че съм бременна

Годината е 1992, а звезди като Джак Никълсън, Кевин Бейкън, Том Круз, Куба Гудинг Джуниър, Деми Мур, Ноа Уайли и Кийфър Съдърланд, снимат американската съдебна драма „Доблестни мъже“.

Круз, който по това време е женен за Никол Кидман, все още няма деца и за него присъствието на бременна жена е нещо необичайно.

По време на снимките на филма Деми Мур е бременна от тогавашния си съпруг Брус Уилис.

Повече от 30 години по-късно, актрисата си спомня колко смутен е бил Круз тогава. Днес екшън звездата има три деца – две осиновени от брака си с Кидман и едно биологично – от връзката си с Кейти Холмс.

„Беше малко неловко“, спомни си Мур за поведението на Том, цитирана от списание People.

Според нея, звездата от „Мисията невъзможна“ може да се е чувствал неудобно, тъй като много от холивудските му колеги не са имали деца по това време.

През 1992 г. актрисата е бременна с втората си дъщеря от Брус Уилис, Скаут.

Пред Джия Толентино в сесия с въпроси и отговори на фестивала New Yorker на 25 октомври, 62-годишната актриса разказа, че е бременна почти в осмия месец, когато е започнала да чете реплики за филма заедно с режисьора Роб Райнър и Том Круз.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg