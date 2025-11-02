Какви бижута да носите през есенно-зимния сезон в годината на Дървената змия

Бижутата винаги са били не просто аксесоар, а израз на личен стил, енергия и вътрешна сила. През сезон есен-зима 2025 тенденциите в бижутата носят послание за елегантност с характер – смесица от естествени форми, мистични символи, женственост и индивидуален стил.

В Годината на Дървената змия се акцентира върху изтънчени материали, смели съчетания и амулети, които подчертават вътрешната ни сила. Сезон есен-зима попада в нея, тъй като новата година според китайския календар, е Годината на Огнения кон, която ще започне на 17 февруари 2026 г.

Най-актуалните тенденции в бижутата за есен-зима 2025

Колиета с кожена връзка – символ на естествена елегантност

Колиетата с кожена или текстилна връзка са един от най-големите хитове на сезона.

Те се завръщат с артистичен дух и бохо излъчване, вдъхновени от 70-те и съвременната минималистична естетика. Моделите с висулки от благородни метали или полускъпоценни камъни придават естествена нежност и загадъчност.

Източник: Tialoto.bg