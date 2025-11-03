40 са новите 20 години: Мъжете, които го доказаха

Момчетата от 1985 г. пораснаха, но станаха ще по-добри - зрели, секси и уверени. 40 вече не е „след“, а „сега“. И ако това е новият стандарт, светът определено ще става все по-красив, с всяка изминала година.

Те са красиви, уверени и "неприлично" успешни.

Тази година класацията "Sexiest Man Alive" ("Най-сексапилният мъж") на списание People oтбелязва своята 40-а годишнина. По този повод ни припомниха кои са мъжете, които ни доказаха, че "40 са новите 20 години". Те се подвизават на танцови подиуми, червени килими, Формула 1 писти и холивудски сцени. И определено са в най-добрата си форма и пика на кариерата си, сякаш дори не са чували за концепцията „криза на средната възраст“.

Дерек Хъф

Когато танцува, времето спира. Дерек Хъф, златното момче на „Dancing with the Stars“, отдавна надрасна сцената, но славата не го напуска - даже напротив.

И 40-е определено са най-сладкия период от живота му. Тази година съдията от шоуто сподели най-хубавата новина - със съпругата му Хейли Ербърт очакват първото си бебе. И ако досега Хъф можеше да завърти всяко танго, сега му предстои най-великото "pas de deux" – това на бащинството.

Снимка: БГНЕС

Дейв Франко

Малкият брат на Джеймс Франко отдавна не живее в ничия сянка със своята дяволски чаровна усмивка и интелигентен избор на роли. Без съмнения, Дейв Франко определено се утвърди като един от най-интересните актьори в Холивуд.

През 2025 той се завърна с „Together“ – странен, дръзък и високо оценен хорър, който засне заедно с жена си Алисън Бри. Двамата превърнаха ужаса в еротика и съвместната работа – в чисто изкуство. Любов, талант и онзи тип химия, който не можеш да напишеш в сценарий - критиците сами си го казаха.

Снимка: БГНЕС

Чейс Кроуфорд

Бившият сърцеразбивач от "Клюкарката" („Gossip Girl“) се превърна в един от любимците на новото поколение фенове благодарение на безумно добрия си хумор и самоирония в „The Boys“.

През 2026 го очакваме отново като The Deep – може би най-забавно изкривения супергерой на телевизията.

40-годишен и все така във форма. Мъж мечта.

Снимка: БГНЕС

Бруно Марс

Бруно Марс отдавна си е звезда, това го знаем. Но през февруари 2025 доказа, че още си го може и няма намерение да намаля темпото. Печелейки „Грами“ заедно с Лейди Гага за „Die with a Smile“, той още веднъж напомни, че притежава нещо, което не се учи – харизмата на човек, който е роден да е шоумен.

За мъже като него е създаден израза "старее като хубаво вино".

Снимка: БГНЕС

Люис Хамилтън

Седемкратен световен шампион, рекордьор, икона, сексимвол – и сега, човекът, който реши да напусне зоната си на комфорт. След 12 години в Mercedes, Люис Хамилтън скочи в червеното чудовище на Ferrari.

„Днес започва нова ера“, написа той в Instagram и успя да накара светът на моторните спортове да затаи дъх.

За обожателките му няма значение за кой отбор кара - стига да могат да го виждат на пистата със състезателния костюм.

Снимка: БГНЕС

Кристиано Роналдо

Никой не остарява като Роналдо. Пет „Златни топки“, деветстотин гола и тяло, което вероятно има собствена пощенска марка.

През август 2025 той се сгоди за любимата си Джорджина Родригес – още едно доказателство, че дори най-дисциплинираният спортист знае кога да смекчи характера с малко романтика.

Снимка: БГНЕС

Трамел Тилман

Ако някой знае какво значи да смениш курса на живота си, това е Трамел Тилман. Той премина един злавозамайващ път от бъдещ лекар до носител на „Еми“ за ролята си в „Severance“.

Такива хора са си доказателството, че талантът винаги намира път.

Снимка: БГНЕС

Хасан Минаж

Сатирата му реже по-дълбоко от бръснач, а чарът му е толкова непринуден, че дори политиците не му се сърдят дълго. Хасан Минаж е едновременно комик, актьор и мислител – човек, който превръща злободневието в стендъп терапия.

Новото му турне „Hasan Hates Ronny | Ronny Hates Hasan“ с Рони Чиенг е нещо, което смело можем да наречен върховен шедьовър с брутална смес сарказъм, обич и интелектуален флирт с публиката.

Снимка: БГНЕС

Джонатан Гроф

Звездата от „Глий“, „Mindhunter“ и гласът на Кристоф от „Замръзналото кралство“ е онзи тип артист, който можеш да слушаш с часове – независимо дали пее, говори или просто се усмихва.

След като спечели „Тони“ за „Merrily We Roll Along“, Гроф се завърна на Бродуей през 2025 с „Just in Time“. Очевидно е, че времето работи в негова полза.

Снимка: БГНЕС