IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

В кадър: За първи път у нас: Двама силови атлети успяха поотделно да изтеглят новия Airbus A220 на „България Еър“

Вижте как Велизар Митов и Христо Мусков дърпат самолета

04.11.2025 | 16:52 ч. Обновена: 04.11.2025 | 18:06 ч. 6

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

1 / 13

Днес на летище "Васил Левски" в София се проведе зрелищна демонстрация на сила – двама от най-силните българи дърпаха новия Airbus A220-300 на "България Еър", тежащ близо 40 тона.

В предизвикателството се включиха Христо Мусков – многократен световен и европейски шампион по силов трибой и носител на титлата "Най-силен мъж на България", и Велизар Митов – републикански шампион и състезател в Strongman Champions League.

Вижте кадри в галерията от снимки на Димитър Кьосемарлиев

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велизар Митов Христо Мусков Airbus A220-300 мъже от стомана
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem