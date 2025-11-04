В кадър: За първи път у нас: Двама силови атлети успяха поотделно да изтеглят новия Airbus A220 на „България Еър“

Днес на летище "Васил Левски" в София се проведе зрелищна демонстрация на сила – двама от най-силните българи дърпаха новия Airbus A220-300 на "България Еър", тежащ близо 40 тона.
В предизвикателството се включиха Христо Мусков – многократен световен и европейски шампион по силов трибой и носител на титлата "Най-силен мъж на България", и Велизар Митов – републикански шампион и състезател в Strongman Champions League.
Вижте кадри в галерията от снимки на Димитър КьосемарлиевТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.