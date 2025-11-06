Представяне на BOTTEGAFUORISERIE: ново пътешествие в света на съвършенството за Alfa Romeo и Maserati

Нов проект обединява съвършенството на Alfa Romeo и Maserati, за да се превърне в нова ярка светлина в разширената „Долина на моторите“ на Италия – в най-широкия смисъл на термина, включваща Пиемонт, Ломбардия и Емилия-Романя, простираща се от Модена чак до Торино и Арезе (провинция Милано).

Под егидата на BOTTEGAFUORISERIE оживяват най-емблематичните автомобилни интерпретации на Италия: вечни автомобили по индивидуален проект, исторически прецизни реставрации, сетивни преживявания, иновации в изследването на материали и център, посветен на усъвършенстването на най-високите нива на производителност.

Този нов творчески център, посветен на персонализацията, естетическите изследвания и постиженията в производителността, се ръководи от Кристиано Фиорио.

BOTTEGAFUORISERIE беше обявен на 4 ноември с вълнуващо видео, достъпно тук.

Има моменти, когато страстта се среща с експертизата и заедно раждат нещо изключително. 4 ноември е именно такъв момент: в италианската Долина на моторите се появява нов център на автомобилното съвършенство – BOTTEGAFUORISERIE.

Простиращ се от Модена до Торино и Арезе (провинция Милано), този новосъздаден проект обединява богатото наследство и визионерския дух на Alfa Romeo и Maserati – две от най-емблематичните имена в историята на италианската автомобилна индустрия. Ръководството на този мащабен проект е поверено на Кристиано Фиорио, който докладва пряко на Санто Фичили – главен изпълнителен директор на Alfa Romeo и главен оперативен директор на Maserati.

BOTTEGAFUORISERIE стои на пресечната точка между традицията и иновацията, където страстта, занаятчийството, технологиите и педантичната прецизност не са просто ценности, а начин на живот.

Замислен като творчески център, BOTTEGAFUORISERIE обединява съвършенството на Alfa Romeo и Maserati, за да формира бъдещето на автомобилите, създавани по поръчка.

BOTTEGAFUORISERIE е нещо повече от проект или място – то въплъщава визия: люлка на италианското производствено съвършенство, където изкуството на инженерството, майсторството на занаятчиите и страстта към красотата и производителността се сливат в един-единствен творчески акт, който се превръща в преживяване. Под неговата егида се оформят най-емблематичните автомобилни интерпретации на Италия: безвременните автомобили Fuoriserie, реставрации на класически модели, сетивни пътешествия, изследване на материали и център, посветен на проучване и развитие на върхова производителност.

BOTTEGAFUORISERIE е създаден под патронажа на фондация Altagamma. Изграждайки се върху уникалното ДНК на двете марки, инициативата ще се съсредоточи върху основни тематични направления като BOTTEGA, FUORISERIE, Corse и La Storia (Историята като визия).

BOTTEGA превръща идеите в изключителни автомобили в ограничени серии

BOTTEGA е мястото, където автомобилите на Alfa Romeo и Maserati, създадени по индивидуален проект, се проектират, разработват и произвеждат, обединявайки инженерно съвършенство, дизайнерска мисъл и техническа експертиза на най-високо ниво. Всичко се замисля, изработва и сглобява в Италия.

Посветена изцяло на проекти в ограничени серии, тази програма – от зашеметяващия Alfa Romeo 33 Stradale до върховия Maserati MCXtrema – представлява сърцето на BOTTEGAFUORISERIE и ще се превърне в люлка на автомобили с висок емоционален заряд, които предизвикват границите.

Разширената Долина на моторите, която обхваща Пиемонт, Ломбардия и Емилия-Романя, е домът на BOTTEGA – мястото, където идеите се раждат и се развиват в пълноценни проекти. Всеки детайл се изработва в тясно сътрудничество с клиента, превръщайки всеки автомобил в наистина уникално произведение.

Fuoriserie предлага усъвършенствана персонализация

Тази програма за персонализация дава на всеки клиент възможността да превърне своя автомобил в уникален модел – израз на неговата собствена личност.

Специален дизайнерски екип ще изследва нови творчески подходи, като същевременно ще остане верен на естетическите кодове на двете марки. Тук се включват разработка на концепции, проучвания в областта на дизайна и интегриране на иновативни дизайнерски решения, които превръщат серийните автомобили в произведения по индивидуална поръчка. Успоредно с това процесите по контрол на качеството ще бъдат изведени на следващо ниво, за да се гарантира, че всеки автомобил има потенциала да бъде единствен по рода си. Клиентите по целия свят ще могат да изразяват своята индивидуалност чрез уникални дизайнерски опции, достъпни във всеки оторизиран дилърски център.

Историята – като визия – съхранява, възстановява и празнува нашето наследство

С почит към наследството, което продължава да вдъхновява, BOTTEGAFUORISERIE съхранява историческото богатство на двете марки, като реставрира и сертифицира класически автомобили и създава архиви и музеи, за да направи това изключително и емблематично наследство достъпно и осезаемо. Всеки проект, реализиран под програмата La Storia, е диалог между епохи. Емблематични модели оживяват отново чрез съвременни интерпретации, устойчиви технологии и индивидуални детайли, без да се губи оригиналната им същност. Това е творчески процес, в който времето се прелива в едно, вдъхвайки нов живот на уникални произведения, които съхраняват духа на оригинала, като едновременно с това усилват неговата изразителност в нов контекст.

Историята продължава и днес чрез Experience Centres – част от новата инициатива. В музея Alfa Romeo в Арезе (провинция Милано) посетителите могат да изследват корените на идентичността на марката – място, където минало, настояще и бъдеще се срещат, за да вдъхновят нови идеи. Колекцията Umberto Panini Maserati в Модена обединява повече от век автомобилно творчество; тя наскоро беше отворена отново, за да сподели това наследство със света.

Чрез Officine Classiche BOTTEGAFUORISERIE ще защитава и празнува наследството и на двете марки. Дейността ѝ ще включва реставрация, сертификация и възраждане на исторически модели, за да гарантира, че наследството на Alfa Romeo и Maserati ще вдъхновява бъдещите поколения.

Corse превръща състезателното ноу-хау в иновации

Моторните спортове са епицентърът на дейността на BOTTEGAFUORISERIE; именно в състезателния свят духът, отдаден на производителността, се превръща в инженерно майсторство.

Всяко състезание и всяко технологично решение, родено от състезателния опит, допринася за еволюцията на автомобилите. Комбинирайки авангардни технологии и италианско инженерно съвършенство, новата инициатива насърчава иновациите в областта на високопроизводителните спортни автомобили.

Проектите ще бъдат разработвани в тясно сътрудничество с производствената верига в Италия, използвайки местната експертиза и занаятчийските умения за разработване на нови решения в областта на силовите агрегати, аеродинамиката и дизайна на шасита.

Maserati Corse изнася това наследство на световната сцена като движеща сила зад BOTTEGAFUORISERIE. Победите през последните две години – включително в шампионата GT2 European Series, където Maserati спечели титлата в категория AM Class – са конкретно доказателство, че производителността е в основата на всичко, което правим.

Санто Фичили, главен изпълнителен директор на Alfa Romeo и главен оперативен директор на Maserati: „Това представяне е не просто създаването на нова инициатива – то е символ на нова ера за Alfa Romeo и Maserati. То олицетворява нашата непоколебима вяра в силата на италианската креативност, инженерство и майсторство. Гордея се, че поверявам тази мисия на Кристиано Фиорио; неговата изключителна работа по проекти като Alfa Romeo 33 Stradale и нашите състезателни програми демонстрира не само техническо майсторство, но и дълбока емоционална връзка с духа на нашите марки. Това е първата крачка в по-широка трансформация, която ще оформи бъдещето на Alfa Romeo и Maserati.“

Жан-Филип Импарато, главен изпълнителен директор на Maserati: „Изключително сме горди да обявим това забележително обединение на сили между две емблематични марки. BOTTEGAFUORISERIE е мястото, където визията среща реалността. Това е пространството, където мечтите се превръщат в действителност, където изключителното става осезаемо. Водени от креативност и дисциплина, всеки проект е резултат от задълбочени изследвания и непоколебима отдаденост. Комбинирайки най-доброто от италианския дизайн, инженерство и култура, BOTTEGAFUORISERIE въплъщава уникален подход към бъдещето – подход, в който дълбоко вярваме.“

Кристиано Фиорио, генерален мениджър на BOTTEGAFUORISERIE: „Да ми бъде поверено ръководството на BOTTEGAFUORISERIE е едновременно огромна чест и вълнуващо предизвикателство. Това е място, където минало, настояще и бъдеще се срещат – където празнуваме нашето наследство, докато смело си представяме следващото. Ще използвам опита, натрупан чрез специални проекти и моторни спортове, за да насоча това ново пътешествие. С екип от страстни и талантливи хора ще създаваме автомобили, които са не само технически изключителни, но и емоционално незабравими. Нашата мисия е ясна: да почетем наследството на Alfa Romeo и Maserati и да напишем следващата глава от тяхната история със смелост, красота и автентичност. Производителността е акт на култура. Създаването на красота е форма на изкуство.“

BOTTEGAFUORISERIE вече е напълно оперативен проект – място, където историята се превръща във вдъхновение, а бъдещето се оформя чрез необходимата и чиста красота.

Видеото от дигиталната премиера на BOTTEGAFUORISERIE може да бъде видяно тук.