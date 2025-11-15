Коя е грешката, която обрича връзките на разочарование?

Често се прокламира, че любовта предполага баланс, равенство и равнопоставеност 50/50, но истината е, че връзките, както и самият живот, не винаги са честни. Както семейният терапевт Фил Старк пише за американското специализирано издания Psychology Today, очакването връзките да бъдат напълно честни ни води до разочарование.

Според него перфектното равенство никога няма да съществува, защото всички сме различни. Може да се оплаквате: „Защо аз винаги готвя и чистя, а той не?“. Но може би просто сте по-добри в това, повече се наслаждавате на процеса или не можете да понасяте бъркотията, докато партньорът ви е по-спокоен по отношение на това.

Може да се оплаквате, че един човек винаги взема финансови решения. Може би обаче този човек наистина има повече опит, интуиция или желание да разбира паричните въпроси. И, честно казано, дори сме благодарни, че не ни се налага да го правим. Дори когато единият партньор „ръководи“ свободното си време заедно, може да не става въпрос за контрол, а по-скоро за това, че този партньор е по-общителен, по-добър в планирането и помни срещи и дати, докато другият е просто по-разсеян или тих.

Старк отбелязва, че връзките не са две еднакви половини, а две парчета от пъзел, които се съчетават, за да образуват цяло. Всеки човек допринася със своя дял, но той не винаги е равен по размер и форма. Следователно, когато изглежда, че „всичко е несправедливо“, си струва да не търсите перфектен баланс, а по-скоро да се опитате да приемете, че разликата не е проблем, а самата същност на партньорството.