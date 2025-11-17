Sony Pictures ще прави филм за..."Лабубу"

„Лабубу“ (Labubu), линията плюшени играчки - онези разрошени, сладко-грозни малки чудовища, може съвсем скоро да се озове на големия екран.

Sony Pictures, студиото зад „Джуманджи“ („Jumanji“) и, чрез анимационното си подразделение, KPop Demon Hunters, придоби екранните права за китайския бранд с идеята да създаде филм, а при успех и цяла поредица.

Засега проектът няма нито продуцент, нито режисьор - сделката е подписана едва тази седмица. Все още е рано да се каже дали бъдещият филм ще е игралeн или анимационен, съобщава The Hollywood Reporter.

„Лабубу“ е дело на родения в Хонконг, живеещ в Европа, артист Кейсинг Лунг и първоначално е произвеждан от How2Work като част от серия фигурки с чудовища. Бумът идва, когато китайският ритейлър Pop Mart поема производството и продажбите през 2019 година.

Отне няколко години, но популярността на „Лабубу“ избухна по две основни причини. Първо, Pop Mart ги продава чрез формат на "мистериозна кутия" („blind box“), при който купувачът не знае каква точно фигурка купува, докато не отвори кутията. Това подгрява търсенето и ражда вторичен пазар, където колекционери плащат абсурдни суми - онлайн, на pop-up продажби и в класически магазини. Лимитирани серии и търгове вече стигат шестцифрени цени.

Вторият фактор е звездният ефект - най-вече от страна на Лиса от Blackpink, която през 2024 г. ги превърна в моден аксесоар.

Първоначално играчките предизвикаха фурор в Югоизточна Азия, а после буквално завладяха света. Според информации печалбите на Pop Mart са скочили с 350 процента по-рано тази година. „Лабубу“ е името на водещото чудовище в серията, в която присъстват лидерът Зимомо, приятелката Мококо и „гаджето“ Тайкоко, както и други персонажи.

Дали „Лабубу“ ще се окаже временна мания като Beanie Babies или дълготрайна икона като "Хелоу Кити" (Hello Kitty) е твърде рано да се каже.

Ако някога играчките се вдъхновяваха от филмите, последното десетилетие напълно обърна правилата, сега играчките вдъхновяват студийните продукции. „The Lego Movie“, излязъл през 2014 г., беше един от първите големи примери без предварително изграден сюжет или герои, който се превърна в критически и боксофис успех. „Барби“ („Barbie“) повтори подвига, прехвърляйки 1 милиард долара в световния боксофис, като си заслужи и осем номинации за „Оскар“.

Тази седмица Sony и Mattel Films обявиха, че разработват филм по „View Master“.