Най-добре облечените звезди на „Наградите на губернаторите“

Годишните награди на губернаторите (Governors Awards) се проведоха в неделя, 16 ноември, в балната зала „Рей Долби“ в Ovation Hollywood. 16-ото издание на събитието, което отбелязва отличията, присъдени от Управителния съвет на Академията за филмови изкуства и науки, включваше сред участниците Ариана Гранде, Луси Лиу, Леонардо ди Каприо, Майкъл Б. Джордан, Миа Гот и много други.

Както бе съобщено по-рано през годините, почетните Оскари бяха присъдени на Том Круз, Деби Алън и Уин Томас, докато хуманитарната награда „Джийн Хършолт“ бе връчена на кънтри легендата Доли Партън, която не присъства лично на церемонията заради влошеното си здраве. Наградата „Ървинг Талбер“ не беше връчена тази година.

Том Круз, Деби Алън и Уин Томас. Снимка: Getty Images

Според Академията, статуетката „Наградите на губернаторите“ се връчва в чест на изключителни отличия в цялостните постижения, изключителен принос към състоянието на филмовите изкуства и науки във всяка дисциплина или за изключителни заслуги към Академията. Междувременно, наградата „Хършолт“ се връчва на човек в областта на филмовите изкуства и науки, чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, като са насърчавали човешкото благосъстояние и са допринесли за коригиране на неравенствата.

В допълнение към гореспоменатите звезди, вечерта – която завърши с галавечеря – приветства най-големите имена в киното и телевизията, включително звездата от „Злосторница“ Синтия Ериво, актрисата от „Хищникът: Опасна зона“ Ел Фанинг, Брендън Фрейзър, звездата от „Франкенщайн“ Миа Гот, Стелан Скарсгард и много други.

Източник: Tialoto.bg