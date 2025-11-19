Популярните близначки Алис и Елън Кеслер се самоубиха в един ден

Алис и Елън Кеслер — легендарните близначки, танцьорки и певици, които покориха сцената през 50-те години и работиха рамо до рамо с Фред Астер, Франк Синатра и Хари Белафонте — са починали на 89 години.

Германският вестник Bild, DPA и AP съобщиха, че двете са издъхнали в Грюнвалд — заможно предградие на Мюнхен, където живееха в общ дом. Във вторник полицията в Мюнхен потвърди смъртта им в имейл, уточнявайки, че става дума за „съвместно самоубийство“.

Сестрите Кеслер започват да танцуват от малки и влизат в детския балет на Операта в Лайпциг. През 1952 г., когато са на 16 години, семейството им бяга в Западна Германия. Там сестрите танцуват в ревю театър в Дюселдорф, а през 1955 г. са забелязани от директора на прочутия парижки кабаре театър „Лидо“, който поставя началото на международната им кариера.

През 60-те години близначките обикалят света, преместват се да живеят в Рим и излизат на сцена с Астер, Синатра и Белафонте. През 1964 г. отказват участие заедно с Елвис Пресли в филма „Viva Las Vegas“, защото се страхували, че Холивуд ще ги вкара в рамките на музикалните филми и ще им отнеме свободата.

Дори на 80-годишна възраст двете продължават да играят в мюзикъл. Малко преди да навършат 80 години, Алис признава, че вероятно никоя от тях не би могла да остане на сцената толкова дълго, ако беше сама.

"Да сте дуо има само предимства. Заедно сте по-силни“, казва тя. А когато я питат за тайната на успеха, Алис отговаря просто: „Дисциплина — всеки ден. Благодарност — отново и отново. Скромност — не самоувереност. И задруга. До смърт.“