Кендъл Дженър взриви Instagram с гола снимка от плажа

В чудесна форма е

20.11.2025 | 22:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Кендъл Дженър навърши 30 години на 3-ти ноември. Още тогава моделката показа, че е била на екзотична ваканция и удиви със секси снимки, постнати в профила ѝ в Instagram. Но и сега, седмици по-късно, звездата продължава да качва впечатляващи кадри от въпросната екскурзия в профила си. И пак не остави феновете равнодушни.

От нова поредица снимки в социалната мрежа виждаме, че Кендъл е в чудесна форма. Първо тя позира напълно гола на брега на плажа. Косата ѝ е мокра, и тя се е обърнала към камерата, макар да е в гръб. После има черно-бяла снимка, на която звездата е само по долнище тип прашки и лежи на пясъка. Виждаме и кадър на фойерверки. Има и друга снимка от плажа, на която Дженър е по бяла тениска и изрязано черно долнище на бански.

Тя също позира топлес край палми.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

