Синовете на Бритни се страхуват за нея, мислят, че ще умре

Синовете на Бритни Спиърс се притесняват, че тя може да умре. Те са спрели да се виждат с нея, тъй като са ужасени, че нещо лошо ще ѝ се случи.

43-годишната певица има син Шон на 20 г. и син Джейдън на 19 г. от бившия си съпруг Кевин Федърлайн. Изпълнителката възстановяваше връзката си с момчетата през последната година. Но сега бившият ѝ Кевин разкри, че синовете ѝ отново са се дистанцирали от нея.

"Бритни видя един от синовете ми за един ден от тази година и той реши да не се връща там, заради това, което видя. Другият, Джейдън, който е малкият ми син, е на 19 сега. Той беше там няколко пъти през последната година и той спря да я вижда през последните месеци - заради ситуацията. И те са ужасени, и те са притеснени за майка си, и те не знаят как да помогнат, заради всичко, което ще струва това", разказа Федърлайн в "Pierce Morgan Uncensored".

Какво още разкри той четете в teenproblem.net