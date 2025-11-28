Абсурдно: Мюзикъл върви с предупреждение за "чувствителни сцени" заради разпването на Исус

В мюзикъла "Исус Христос Суперзвезда" се появи предупреждение за чувствителни сцени към публиката, че постановката съдържа "сценично изображение на разпването на кръст".

Информация, публикувана за шоуто на уебсайта на London Palladium, също предупреждава публиката за "имитация на кръв" и "известно насилие".

Билетите за шоуто, което се завръща следващата година, бяха пуснати в продажба в сряда.

Ролята на Исус ще бъде изиграна от звездата на Евровизия и вокал на "Space Man" Сам Райдър.

Създадено от Тим ​​Райс и Андрю Лойд Уебър, шоуто проследява последните дни на Исус Христос, видени през очите на неговия ученик и евентуално предател Юда.

Шоуто дебютира за първи път в Уест Енд през 1972 г. и се игра осем години с повече от 3000 продукции.

Оригиналът се сблъска с противоречия заради симпатичното си изобразяване на Юда и беше забранен в Южна Африка, защото е "нерелигиозен".

В него са включени емблематични музикални изпълнения, включително "Superstar" и "I Don't Know How To Love Him".

Един фен на шоуто, Джералд Диксън, беше бесен от предупрежденията за съдържанието, прикрепени към шоуто. Той каза пред The ​​Sun:

"Какво следва? Предупреждение, че хитовият мюзикъл включва закачливи мелодии? Тази глупост е достатъчна, за да накара всеки да изрече името Господне напразно."

LW Theatres, най-големият оператор на музикални театри в Лондон, беше потърсен за коментар.

Университетът в Шефилд съобщава, че четирите евангелия на Матей, Марк, Лука и Йоан включват сцени на "графични телесни повреди и сексуално насилие", тъй като те разказват за събитията, довели до смъртта на Исус.

Подробности за насоките - издадени на студенти, изучаващи библейски и класически източници в английската литература - бяха получени от The Mail on Sunday съгласно законите за свобода на информацията.

Християни и историци заявиха, че предупрежденията са "погрешни", "абсурдни" и несъвместими с дискусии за морала.

Едно от тях е свързано с историята на Каин и Авел, първите синове на Адам и Ева. В книгата Битие Каин, първият роден човек, убива брат си Авел, който става първият умиращ човек.

Критиците на цензурата посочват, че в Библията не се споменава как Каин убива Авел – и не могат да обяснят включването на "сексуално насилие" в предупрежденията.