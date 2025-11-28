IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът Коцев пусна кадър от вкъщи: Тази прегръдка е дар за всички вас!

По-рано днес той беше пуснат на свобода след платена гаранция

28.11.2025 | 17:07 ч. 29
Благомир Коцев, Facebook

Благомир Коцев, Facebook

Кметът на Варна Благомир Коцев, който днес беше пуснат на свобода с гаранция от 200 хиляди лева, пусна снимка във Фейсбук, на която позира със семейството си - съпругата си и двете им малки деца.

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз. Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", пише Коцев.

Той добави, че като всеки баща, намира най-здрава опора в семейството си, а най-голямото щастие е в прегръдката на децата си. 

"Днес тази прегръдка е дар от всички вас!", завърши Коцев.

Припомняме, че Окръжен съд - Варна измени мярката му от "задържане под стража" на "подписка" като акцентираха и върху лични причини - съпругата на Коцев Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември, а той е единственият, който може да се грижи за децата им.

 

