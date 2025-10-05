IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Отменят концерта на Роби Уилямс в Истанбул, бил ционист

Съпругата на певеца Айда Фийлд е от турски произход

05.10.2025 | 12:21 ч. 13
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Властите в Истанбул отмениха концерта на британския певец Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври, съобщи уебсайтът Music-news.

Няколко турски организации призоваха властите да отменят концерта, тъй като Уилямс преди това беше изразил подкрепата си за Израел.

Бившият член на групата Take That сподели в Instagram, че нямал друг избор, освен да отмени концерта си.

„Много съжалявам, че няма да мога да изнеса концерт в Истанбул следващата седмица. Властите на града отмениха концерта в интерес на обществената безопасност. Последното, което бих искал, е да застраша безопасността на феновете си – тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове беше моята мечта, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна“, написа той.

Съпругата на Уилямс, Айда Фийлд, е от турски произход.

„Много се радвахме на този концерт, но решението да бъде отменен беше извън нашия контрол“, заключи Уилямс.

Концертът, който трябваше да се състои на открита сцена в квартал Атакьой в западната част на Истанбул, щеше да бъде първият му в града. /Publika

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

роби уилямс истанбул концерт ционист
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem