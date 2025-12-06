IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мирослав Великов победи в "Игри на волята", грабна чек за 100 000 лв.

Алекс и Калин бяха другите финалисти

06.12.2025 | 09:39 ч. 22
Снимка: Нова тв

Мирослав Великов е големият победител в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”. Спечелилият мястото си в надпреварата с кастинг битка воин успя да надделее над другите двама фаворити в битката за първото място - Александър Александров - Алекс и Калин Христов, след напрегнат многокомпонентен сблъсък. 

Мирослав Великов грабна и чека за 100 000 лв. 

“Чувствах се като у дома си на всяка една от трите Арени. Дори не трепвах, когато излизах на тях. На финала бях изключително спокоен и нищо не можеше да ме спре по пътя към победата. Наградата е за моята любима и за малката ми дъщеричка, която скоро ще се роди”, сподели големият победител минути след своя триумф.

Преди решаващата битка четиримата финалисти се изправиха в полуфинално съревнование, в което колоритният миньор Теодор-Чикагото завърши на почетната четвърта позиция. 

Финалният сблъсък изпита силата, бързината, точността и бързата мисъл на останалите трима. Непримиримият Калин поведе с ранна преднина, но трудности с някои елементи позволиха на Мирослав да превземе първото място. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

игри на волята Мирослав Великов
