BGONAIR Live Новини Днес | 26

Рецептата Dnes: Пълнена скумрия с орехи за Никулден

Много вкусна

06.12.2025 | 10:05 ч. 3
Снимка: istock

Състаки:

  • 2 ябълки
  • шепа орехи
  • 1 ч.л. мед
  • малко лимонов сок

Приготвяне:

  • Почистете рибата и я напълнете с нарязаните ябълки и счуканите орехи.
  • Полейте със сок от лимон и малко мед, завийте в алуминиево фолио и печете около 25 минути на 180 градуса.
  • Печете до готовност.
  • Резултатът е сочна, ароматна риба с леко сладък вкус, който ще впечатли всеки гост.

никулден риба шаран
