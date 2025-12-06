Рецептата Dnes: Пълнена скумрия с орехи за Никулден

Състаки:
- 2 ябълки
- шепа орехи
- 1 ч.л. мед
- малко лимонов сок
Приготвяне:
- Почистете рибата и я напълнете с нарязаните ябълки и счуканите орехи.
- Полейте със сок от лимон и малко мед, завийте в алуминиево фолио и печете около 25 минути на 180 градуса.
- Печете до готовност.
- Резултатът е сочна, ароматна риба с леко сладък вкус, който ще впечатли всеки гост.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.