Меглена Кунева: България влиза в еврозоната с липса на визия

България посреща първия си бюджет като член на еврозоната на фона на масови протести и сериозно обществено напрежение, коментира бившият вицепремиер Меглена Кунева. Според нея страната ни е “влязла в еврозоната с бюджет, който сам по себе си е протест“.

Пред bTV Кунева подчерта, че за първи път България изготвя бюджет без това, което ни е налагал валутния борд, а това е “нов момент и нова отговорност“. Бившият еврокомисар напомни, че Европейската комисия вече е предупредила София да внимава, след като проектобюджетът предизвика редица критики.

“В момента ние сами избираме дали да вдигнем дълга и как да увеличим приходите. Това изисква друга степен на отговорност. Комисията каза “Внимавайте!“, а правителството трябваше да чуе този сигнал“, на мнение е Кунева.

Според нея не е вярно, че хората протестират срещу самото влизане в еврозоната - “българите по-скоро подкрепят този процес, но не приемат начина, по който се изготвя бюджетът”. По думите на Кунева аргументът, че това е “единственият възможен бюджет“, защото управляват няколко партии, не може да оправдае липсата на визия.

Кунева остро критикува липсата на прозрачност и взаимодействие при съставянето на бюджета. “Не може фискалният съвет да заявява, че събира информация от пресата, защото никой не му е дал бюджета. Не може тристранният съвет да излиза от залата. Това е проблем не само на цифрите – това е проблем за демокрацията“, подчерта бившият вицепремиер.

Според Кунева кризата в бюджетната политика е част от по-голям проблем – липсата на ясно позициониране на България в европейския процес. Тя отбеляза, че ЕС навлиза в период на сериозно преформатиране – с нов фокус върху отбрана, геополитика, технологии и разширяване.

“Приоритетите се променят. Няма да има толкова пари за кохезия, а ние не сме готови за тази трансформация”, на мнение е Кунева.