ЕК разследва "Гугъл" за използването на потребителско съдържание за развитието на ИИ

Ако съмненията се потвърдят, ще бъде доказано нарушение на европейските правила за конкуренцията

09.12.2025 | 23:15 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу "Гугъл" за използването на потребителско съдържание за развитие на изкуствен интелект (ИИ) в нарушение на европейските правила.

Комисията проверява дали "Гугъл" налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали не си осигурява привилегирован достъп до съдържание, което би поставило останалите разработчици на ИИ в по-слаба позиция. Според ЕК е възможно "Гугъл" да предоставя отговори в режим ИИ, без да компенсира създателите на съдържанието, използвано за получаване на резултатите от търсенето и без да им дава възможност да откажат работата им да бъде ползвана по този начин.

Проверката засяга и задължението на създателите на съдържание в "ЮТюб" да се съгласят техните видеа да бъдат ползвани за обучение на ИИ без право на отказ, като същевременно се налага забрана на други разработчици да се възползват от това съдържание по сходен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, ще бъде доказано нарушение на европейските правила за конкуренцията, които забраняват злоупотребата с господстващо положение. Уточнява се, че представителите на "Гугъл" са информирани за проверката и че за завършването ѝ няма краен срок.

