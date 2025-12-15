Седмичен любовен хороскоп за 15 – 21 декември

В началото на новата седмица Марс навлиза в знака Козирог. Това ни помага да проявяваме грижа чрез малки „движения“, като потвърждаване на планове или спазване на обещание, когато би било по-лесно да се отклоним от течението. Венера в Стрелец прави тригон с Хирон в Овен, което ни позволява да говорим за болезнените моменти в любовта без обвинения. Новолунието в Стрелец носи обнадеждаващи планове за бъдещето.

Какво ви очаква в любовта? Може да прочетете в любовния ни хороскоп за 15 – 21 декември.

Овен

Любовта за вас, Овни, в този период е готова да премине от флирт към сериозност, ако отскоро се срещате с някого. Венера ви подтиква да мислите за това как да изградите стабилна връзка, вместо да преследвате само страстта. Ако вече имате партньор до себе си, ще усетите нужда да обсъдите какво значи за двама ви бъдещето. За необвързаните представители на зодията срещите ще са с по-дълбок потенциал, а не просто забавление.

Телец

Тази седмица любовта идва чрез открито споделяне и взаимно уважение. Вашата управляваща планета Венера също ви подкрепя със стабилни емоции и желание да действате, не само да мечтаете. Любовните връзки стават по-устойчиви, ако отделите време да чуете и партньора си, а не само своите нужди. Самотните Телци могат да срещнат някого, чиято сериозност да ги впечатли и накара да мислят в перспектива. Венера ви носи дълбока топлина и желание за сериозен любовен ангажимент.

Близнаци

Скъпи Близнаци, за вас тази седмица любовта се разглежда през очите на истината и ясната комуникация. Планетите ви подтикват да говорите открито за това, което чувствате, и това ще засили връзката ви. Взаимното разбиране става ключов елемент, когато двама души говорят честно, те стават по-близки. Ако сте необвързани, искрените разговори могат да разкрият потенциал за нещо истинско и стабилно.

