Легендата на рок музиката Мик Джагър е не само символ на бунт, див нрав и неподражаема сценична енергия.

Зад блясъка, хилядите концерти и десетилетия в центъра на вниманието, стои един друг, по-тих, но удивителен свят – неговото голямо и пъстро семейство.

Децата на Мик Джагър обединяват различни характери, таланти и съдби. Всяко от тях носи частица от магията на своя легендарен баща, но и блести със своя собствен блясък в света.

Историята на Мик Джагър и неговите деца е необичайна, но и вдъхновяваща. Тя показва, че семейството може да изглежда по най-различни начини, но любовта, уважението и връзката между родител и дете са най-важното.

Прекрасните деца на легендарния фронтмен на Rolling Stones Мик Джагър

Карис Джагър – артистичната муза

Първородната дъщеря на Мик Джагър, Карис, е истинско въплъщение на изтънченост и интелект. Родена на 5 ноември 1970 г., Карис расте в артистична среда и съчетава красота с впечатляваща интелигентност. 55-годишната жена е дъщеря на Джагър от връзката му с актрисата Марша Хънт.

Карис често се появява на културни събития, подкрепя благотворителни каузи и поддържа топла връзка с баща си. Нейната грация и спокойствие я превръщат в една от най-елегантните дами в голямото семейство на Джагър.

