6 поведения, които да избягвате през 30-те и 40-те си години, ако искате да имате щастлив брак

Когато говорим за брачно „предателство“, повечето от нас се сещат за изневяра. Но има безброй видове опустошителна нелоялност, много от които поне толкова болезнени, колкото изневярата, ако не и повече.

Изследванията постоянно установяват, че щастливо женените хора съобщават за по-голямо удовлетворение от живота, отколкото необвързаните хора. Проблемът е, че предателството в много форми може да отблъсне хората от този вид обвързване.

В проучване, проведено сред почти седем хиляди необвързани хора от осем различни страни, почти четиридесет процента са заявили, че са необвързани, защото се страхуват, че ще бъдат наранени, ако влязат във връзка. Но познаването на навиците, които трябва да се избягват, може да помогне на двойките да избегнат тези предателства и да поддържат браковете си процъфтяващи.

Ето 6 навика, с които трябва да се сбогувате през 30-те и 40-те си години, ако искате да имате щастлив брак:

1. Отмяна на важно решение, за което и двамата сте се съгласили

Поемането на доживотен ангажимент включва множество дискусии и решения. Така че много взаимни решения или дори предположения могат да формират основата за чувство на предателство.

Те обхващат най-различни неща, но могат да включват споразумения за града, в който ще живеете, уговорки за балансиране на две кариери, броя на децата, които ще имате, ролята, която бабите и дядовците ще имат в живота на децата, разделението на труда между вас, какъв вид диета ще възприемете и двамата, дали да живеете в града, на село или в предградията, баланс между работа и личен живот, решения относно здравословния избор и материалистични решения като вида кола, която ще карате, или вида къща, която може да купите.

Промяната на мнението на един от двамата за родителството, например, отнема бъдещите мечти на другия. Ако единият иска деца, а другият - не, ще има негодувание и чувство за предателство, което в крайна сметка разяжда брака.

2. Хронично пренебрегване или игнориране на партньора ви

По време на ухажване хората се държат най-добре и обикновено всеки човек е фокусиран върху това да се ангажира все повече и повече емоционално с другия, докато връзката се заздравява и формализира. Обикновено, в началото двойките са очаровани един от друг. Партньорите преживяват предателство, когато другият спре да се интересува от вътрешния им живот, мисли и чувства.

Най-важното е, че чувствата за предателство се затвърждават, когато е ясно, че отделянето на време за връзка с вас не е начело в списъка с приоритети. Когато приятелите, семейството, колегите или самата работа са постоянно приоритетни, бъдещето за двойката е мрачно.

