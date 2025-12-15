Анди Мъри - един отдаден съпруг и баща на четири деца

След години на изключителни постижения на тенис корта, безмилостни тренировки и пътувания по света, днес големият шампион Анди Мъри преоткрива истинското спокойствие в най-простите неща. За него истинската победа е да бъде баща – всеки ден.

За Мъри една на пръв поглед съвсем обикновена и ежедневна дейност като да води децата на училище сутрин, се превръща в символ на щастие и отдаденост към семейството.

След като се оттегли официално от професионалния спорт през август 2024 г., Мъри разкри тайната на щастието в откровен разговор за HELLO!.

Неподправено и честно – Анди Мъри за драматичните промени в живота си. След тениса. След титлите.

Анди Мъри и съпругата му Ким Мъри имат четири деца – три дъщери и един син, най-малката от които се ражда през март 2021 г. по време на пандемията от COVID-19.

Бившият спортист признава, че преходът към живот след тениса е бил изненадващо плавен, почти естествен. В продължение на години той е прекарвал по „30 седмици в годината“ в пътуване, състезания и тренировки. Сега разказва, че е истински благодарен за това, че може да прави най-простичките, но най-ценни неща – да води и взима децата от училище, да присъства на рождените им дни и да бъде част от всеки техен малък или голям момент.

„Имам голям късмет, че съм в позиция, в която мога да правя това. Връзката ми с децата през последната година стана много по-силна, защото съм с тях всеки ден.“

Източник: Tialoto.bg