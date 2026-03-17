ИТН регистрира листите си за изборите, Трифонов е водач в 25 МИР и Плевен

„Има такъв народ” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Слави Трифонов е водач в 15 и 25 МИР. Председателят на парламентарната група Тошко Йорданов е водач в Пловдив-област, а Станислав Балабанов – в Пловдив-град.

Водачите на листите на ИТН в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Драгомир Петров

МИР 02 Бургас – Александър Рашев

МИР 03 Варна Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново Петър Дилов

МИР 05 Видин Милен Милчев

МИР 06 Враца Иван Клисурски

МИР 07 Габрово Снежанка Траянска

МИР 08 Добрич – Станислава Стефанова

МИР 09 Кърджали Танер Тюркоглу

МИР 10 Кюстендил Снежанка Траянска

МИР 11 Ловеч –Иван Клисурски

МИР 12 Монтана Ашот Казарян

МИР 13 Пазарджик –Димитър Гърдев

МИР 14 Перник Петя Димитрова

МИР 15 Плевен Станислав Трифонов

МИР 16 Пловдив-град Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив-област Тошко Йорданов

МИР 18 Разград Мартин Капралов

МИР 19 Русе Петър Дилов

МИР 20 Силистра – Венко Начев

МИР 21 Сливен Цветан Предов

МИР 22 Смолян – Андрей Кадишев

МИР 23 София-град Павела Митова

МИР 24 София-град адв. Александър Рашев

МИР 25 София-град Слави Трифонов

МИР 26 София-област Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора Павела Митова

МИР 28 Търговище Николай Радославов Василев

МИР 29 Хасково Станислав Балабанов

МИР 30 Шумен Ивайло Костадинов

МИР 31 Ямбол Ашот Казарян