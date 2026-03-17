УЗФ организира Финансова академия за ученици с безплатен достъп

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) организира за поредна година Финансова академия за ученици, насочена към младежи от 10, 11 и 12 клас.

Инициативата ще се проведе в периода 23 – 27 март 2026 г. и е част от усилията на университета за насърчаване на финансовата грамотност сред младите хора.

Участието във Финансовата академия е напълно безплатно, като се изисква предварителна регистрация. Учениците ще могат да се включат на място в Университета по застраховане и финанси, а за учениците от други градове е осигурена възможност за онлайн участие.

Целта на инициативата е учениците да получат практически знания за управление на личните финанси, инвестиции, банкиране и новите технологии във финансовия сектор.

В рамките на академията участниците ще се запознаят с ключови теми от съвременния финансов свят от финансовата психология и причините, поради които често вземаме нерационални финансови решения, през работата на еврото и икономиката на еврозоната, до основите на инвестирането с малки суми и най-честите грешки на начинаещите инвеститори.

Програмата включва още теми, свързани с управлението на първата заплата и изграждането на личен финансов план, както и поглед към финансите в дигиталната ера – финтех компаниите, дигиталните банки, мобилните плащания и ролята на изкуствения интелект във финансовия сектор.

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) е специализиран висшe учебно заведение с дългогодишна традиция в подготовката на експерти в областта на финансите, застраховането, икономиката, бизнеса и дигиталните технологии.

Университетът работи активно в партньорство с водещи компании, банки и институции от финансовия сектор, като съчетава академични знания с практически умения и реална връзка с бизнеса.

Чрез различни инициативи, събития и образователни формати УЗФ развива среда, в която студентите и младите хора могат да изграждат умения, необходими за успешна кариера в динамичната икономическа среда.

С инициативата Финансова академия за ученици университетът продължава своята мисия да развива финансова култура и икономическо мислене сред младите хора, като им предоставя достъп до знания, които са ключови за техния бъдещ личен и професионален успех.

Регистрация за участие в академията може да се направи на официалния сайт на университета – www.uzf.bg или ТУК до 22 март 2026 г.