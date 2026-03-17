Янбу се превръща в ключов маршрут за саудитския петрол

Огромен брой танкери в момента чакат да натоварят петрол от ключовото саудитско пристанище в Червено море, след като Рияд засилва усилията си да заобиколи Ормузкия проток, след като този жизненоважен воден път беше на практика затворен за корабоплаване.

В понеделник най-малко 27 танкера за превоз на суров петрол са били на котва близо до два терминала за износ на петрол в пристанището Янбу, показват данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg. Това е увеличение спрямо 11 в петък.

Саудитска Арабия бързо ускорява доставките през Янбу, а пристанището на практика се превърна в основния маршрут, чрез който най-големия износител на петрол в света може да доставя барелите си до клиенти по целия свят.

Рияд постепенно разширява капацитета на обходния си тръбопровод, откакто те построен през 80-те години.

Кралството започна да пренасочва доставките след началото на конфликта и заяви, че целта му е да изнася до 5 млн. барела дневно по алтернативния маршрут.

Колко бързо този обем ще може да бъде достигнат се превръща в ключов фактор за глобалния петролен пазар. Макар потоците постепенно да нарастват, засега те остават значително под това равнище.

Цените на петрола скочиха над 100 долара за барел, след началото на войната в Иран, като Международната агенция по енергетика определи ефективното затваряне на стратегическия проток в Ормуз като най-големия удар върху световното производство в историята.

Банките от Уолстрийт вече повишават прогнозите си за цените, като Morgan Stanley очаква средна цена на сорта Brent от 110 долара за барел през второто тримесечие.

Въпреки че Саудитска Арабия превантивно намали добива на петрол заради ситуацията в Ормуз, пълното увеличаване на износа през Янбу би помогнало за облекчаване на напрежението на пазара.

Доставките на суров петрол от терминала на Червено море са нараснали до средно около 3,1 млн. барела дневнопрез седмицата до неделя, показват данни за проследяване на танкери, събрани от Bloomberg. Това е ръст спрямо около 2,4 млн. барела дневно седмица по-рано.

Обединените арабски емирства също разполагат с по-малък обходен маршрут, който завършва в пристанището Фуджейра, но той беше временно спиран два пъти през последните три дни след атаки по инфраструктурата.

Но в Янбу, където петролът обикновено се движи по тръбопроводите със скорост от едва няколко мили в час, а корабните оператори се приспособяват към новата логистика за товарене, пълното увеличение на товаренето може да отнеме още няколко дни, за да бъде осъществено, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Данните за проследяване показват, че през последната седмица средно по два танкера дневно са приключвали товарене в Янбу - почти двойно повече спрямо предходната седмица.

Наблюдава се и пренасочване на доставките към азиатски клиенти и отклоняване от тръбопровода „Sumed“, който преминава през Египет до Средиземно море, откъдето кралството снабдява своите клиенти в Европа и по източното крайбрежие на Северна Америка.