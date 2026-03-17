Пръв поглед към "Дюн: Част трета" СНИМКИ

Пригответе се за още едно пътуване до Аракис!

Виждаме Тимъти Шаламе в първи кадри от "Дюн: Част трета" ("Dune: Part Three"), епичния финал на научнофантастичната трилогия на Дени Вилньов, споделени в социалните мрежи на продукцията. В момента филмът е насрочен за премиера на 18 декември, когато ще се изправи срещу "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум" ("Avengers: Doomsday").

В "Дюн: Част втора" ("Dune: Part Two") от 2024 г., чийто сценарий Вилньов пише заедно с Джон Спейтс, Тимъти Шаламе отново влиза в ролята на принца воин и избраника Пол Атреидски, който продължава съдбовното си пътуване с майка си лейди Джесика, изиграна от Ребека Фъргюсън, на опасната пустинна планета Аракис. Пол се присъединява към местния народ фремени и се влюбва в Чани, изиграна от Зендея, докато двамата се борят за свободата си срещу злата империя Харконен. В края Пол побеждава Харконените и започва свещена война срещу Великите домове с армията си от фремени.

Продължението посрещна и нови лица във франчайза, включително Остин Бътлър като злодея Фейд-Раута Харконен и Флорънс Пю като принцеса Ирулан - дъщерята на император Шадам IV, изигран от Кристофър Уокън. Леа Сейду също дебютира като лейди Марго от Бин Джезърит. По време на прес турнето на "Дюн: Част втора" Вилньов неведнъж казва, че трети филм от поредицата ще разшири ролите на Флорънс Пю, Леа Сейду и Аня Тейлър-Джой - която влезе в образа на бъдещата, пораснала версия на все още неродената сестра на Пол, Алия - като и трите имаха кратки появи във втория филм. Джош Бролин ще се завърне като Гърни Халек, а Джейсън Момоа - като Дънкан Айдахо. В "Дюн 3" е привлечен и Робърт Патинсън като злодея Скайтейл.

От Legendary Pictures още през август 2024 г. разкриха, че се разработва трети филм от поредицата "Дюн", отново с Дени Вилньов в режисьорския стол. Филмът ще бъде базиран на втория роман от поредицата на Франк Хърбърт - "Месията на Дюн" ("Dune Messiah") от 1969 година.

"Дюн: Част втора" спечели два "Оскара" от общо пет номинации и донесе над 714 млн. долара в световния боксофис. Още преди премиерата на "Дюн: Част втора" Вилньов беше потвърдил през декември 2023 г., че вече работи по сценария за евентуален трети филм от поредицата.

"Имам мечта да направим трети филм. За мен това би имало пълен смисъл", каза той тогава, цитиран от Variety.

Композиторът Ханс Цимер също каза пред медията през 2024 г., че вече подготвя музика за третия филм, докато е работил по "Дюн: Част втора".

"На втория ден от снимките Дени влезе, без да каже дума, и остави "Месията на Дюн" на бюрото ми. Знам накъде отиваме и знам, че още не сме приключили", разказа Цимер.

Are you ready? #DuneMovie Be the first to see the teaser, live on TikTok. Tomorrow at 9:00am PT / 12:00pm ET pic.twitter.com/wCSTjceX4s — DUNE (@dunemovie) March 16, 2026