Рибари уловиха гигантска есетра край Бяла

Гигантска есетра с дължина 2,40 м и тегло около 150 кг е е била уловена от рибари на 10 морски мили източно от Бяла. Рибата е била върната във водата, съобщиха от Фондация "За нашето море".

Според тяхната оценка есетрата е на възраст около 20 години.

Уловът с впечатляващи размери е споходил екипажа на ПМ 085 „Свети Никола". Рибата е вече е част от инициативата „Спасител на есетрите", като е записана под номер 192, съобщава "Морето".

От 1 януари 2026 г. се въвежда безсрочна забрана за риболов на есетрови видове риби в българския участък на река Дунав и Черно море. Това гласи заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов и на земеделието и храните Георги Тахов, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник, съобщават от екоминистерството на официалния си сайт.

Забранява се уловът в българската акватория на река Дунав и Черно море на следните есетрови видове риби: белуга, руска есетра, пъструга и чига.

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в световен мащаб поради загуба на естествени местообитания, нарушаване на коридорите за размножителните миграции, замърсяване на водата, незаконен улов и търговия с хайвер, отбелязват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Оттам припомнят, че преди години в река Дунав са се срещали още немска есетра и атлантическа есетра.

Забрани има въведени и в Румъния, Сърбия, Австрия, Грузия, Русия, Турция.