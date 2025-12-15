Дженифър Анистън ще прекара Коледа с новия си

Дженифър Анистън ще прекара празничния сезон с новото си гадже - Джим Къртис.

Връзката между 56-годишната актриса и 50-годишния хипнотизатор става сериозна. Двамата вече прекараха Деня на благодарността заедно. В САЩ той се отбелязва в последния четвъртък на ноември.

Джен вече прави планове за празничния сезон с Джим.

"През празниците тя забавя темпото, наистина се наслаждава на къщата си и прекарва време с хората, които обича. Тя е много щастлива, че ще ги прекара с Джим тази година. Те имат планирано пътуване до място със сняг, както и слънчево пътуване за Нова година. Джен обича това време от годината. Тя винаги се отдава напълно на Коледа. Тя има истинска елха всяка година - никога изкуствена. Тя обича да украсява къщата си, за да я кара да се усеща топла и празнична", обяснява източник на "People".

