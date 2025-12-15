Джордж Клуни вече няма да целува жени на екрана

Джордж Клуни вече не се интересува от романтика на големия екран. В скорошно интервю за Daily Mail актьорът разкрива, че след разговор със съпругата си Амал Клуни за възрастта си е взел решение повече да не се "целува с момичета" във филмите.

"Опитвам се да вървя по пътя на Пол Нюман: "Добре, повече няма да целувам момичета", казва Клуни.

Той допълва, че решението идва съвсем осъзнато.

"Когато навърших 60 години, имах разговор със съпругата си. Казах ѝ: "Виж, все още мога да играя баскетбол с момчетата. Играя с 25-годишни. Мога да се задържа, във форма съм. Но след 25 години ще съм на 85 години. Няма значение колко мюсли барчета ядеш - това е реално число", категоричен е той.

Клуни изгради кариерата си като един от най-популярните романтични герои в Холивуд. Сред филмите му са "Един прекрасен ден" ("One Fine Day") с Мишел Пфайфър, "Извън контрол" ("Out of Sight") с Дженифър Лопес, "Високо в небето" ("Up in the Air") с Вера Фармига и "Билет към рая" ("Ticket to Paradise") с Джулия Робъртс.

Звездата от "Бандата на Оушън" ("Ocean’s Eleven") намеква за това решение още от известно време. През март той сподели в "60 минути" ("60 Minutes"), че се отдръпва изцяло от романтичните филми, за да освободи място за новото поколение мъже в Холивуд, пише Variety.

"Виж, на 63 години съм. Не се опитвам да се състезавам с 25-годишни актьори. Това не е моята работа. Вече не правя романтични филми", казва той.

В интервю за The New York Times от 2022 година. Клуни си припомня, че още в началото на кариерата си е имал проблеми с режисьор, който критикувал начина му на целуване пред камера: "Спомням си, че в началото на кариерата си трябваше да снимам сцена с целувка с едно момиче, а режисьорът каза: "Не така." А аз си помислих: "Човече, това ми е номерът! Така го правя в реалния живот!"