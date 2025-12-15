В "Бързи и яростни 10: Част 2" може да видим... Кристиано Роналдо

Феновете могат да очакват познато лице във финалния филм от поредицата за смелото и огнено семейство на Доминик Торето - "Бързи и яростни 10: Част 2" ("Fast X: Part 2"). Говорим не за кого да е, а... Кристиано Роналдо. Да, правилно прочетохте.

Вин Дизел, който е лицето на франчайза в ролята на Доминик „Дом“ Торето, на практика потвърди камеото на футболната звезда, след като сподели снимка на двамата в Instagram.

В описанието актьорът написа: "Всички питаха дали ще бъде част от митологията на "Fast"… трябва да ви кажа, че той е истински. Написахме роля специално за него…"

Засега подробностите около потенциалното участие на Роналдо са оскъдни, а самият той все още не е потвърдил официално. Ясно е обаче, че "Бързи и яростни 10: Част 2" ("Fast X: Part 2") ще излезе по кината през април 2027 година.

Освен Вин Дизел, единадесетият и предполагаемо последен филм от екшън поредицата ще събере отново Дуейн "Скалата" Джонсън в ролята на ченгето Люк Хобс, Джейсън Стейтъм като Декард Шоу, Джейсън Момоа като Данте Рейес, Джордана Брюстър като Миа Торето, Мишел Родригес като Лети Ортис и още познати лица.

През юни Вин Дизел потвърди по време на FuelFest, че във филма ще се завърне и персонажът Брайън О’Конър, изигран първоначално от покойния Пол Уокър. 40-годишният актьор загина трагично в автомобилна катастрофа през 2013 г., докато снимките на седмата част от поредицата все още бяха в ход. Сцените с участието на персонажа му, бяха завършени, благодарение на напредналите компютърни технологии и братята му - Кейлъб и Коди Уокър.

"Бързи и яростни 10: Част 2" ("Fast X: Part 2") ще бъде режисиран от Луи Летерие, който стои и зад десетата част - "Бързи и яростни 10" ("Fast X"). Сценарият е поверен на Кристина Ходсън и Орен Узиел.

Новината за възможното камео на Кристиано Роналдо идва месеци след като The Wall Street Journal съобщи, че Universal Pictures е наложило значително по-строг бюджет за филма след "Бързи и яростни 10" ("Fast X"), чиято продукция е струвала 340 млн. долара.

Десетият филм впоследствие натрупа над 700 млн. долара приходи в световен мащаб, но въпреки това се превърна в една от най-слабо печелившите части от поредицата. За сравнение, "Бързи и яростни 9" ("F9") от 2021 г. спечели повече от 725 млн. долара по света при приблизителен бюджет от 200 млн. долара.