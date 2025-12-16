Бъдещата кралица на Нидерландия впечатли със 146-годишна тиара и старинно колие

Принцеса Катарина-Амалия, престолонаследница на нидерландския трон и известна като принцесата на Оранж, отново доказа, че притежава усет не само към кралските традиции, но и към съвременния стил.

По време на държавния банкет в чест на президента и първата дама на Финландия, бъдещата кралица на Нидерландия демонстрира невероятна увереност, носейки 146-годишна тиара и внушително диамантено колие.

Събитието, което се проведе на 11 декември в кралския дворец в Амстердам в чест на финландския президент Александър Стуб и съпругата му Сузана Инес-Стуб. бе уважено от крал Вилем-Александър, кралица Максима и тяхната най-голяма дъщеря, принцеса Катарина-Амалия. Визията на бъдещата кралица се превърна в една от най-коментираните кралски изяви за 2025 г.

