IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 127

Бъдещата кралица на Нидерландия впечатли със 146-годишна тиара и старинно колие

22-годишната принцеса Катарина-Амалия демонстрира невероятна увереност, носейки бижута с уникална история

16.12.2025 | 21:07 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принцеса Катарина-Амалия, престолонаследница на нидерландския трон и известна като принцесата на Оранж, отново доказа, че притежава усет не само към кралските традиции, но и към съвременния стил.

По време на държавния банкет в чест на президента и първата дама на Финландия, бъдещата кралица на Нидерландия демонстрира невероятна увереност, носейки 146-годишна тиара и внушително диамантено колие.

Събитието, което се проведе на 11 декември в кралския дворец в Амстердам в чест на финландския президент Александър Стуб и съпругата му Сузана Инес-Стуб. бе уважено от крал Вилем-Александър, кралица Максима и тяхната най-голяма дъщеря, принцеса Катарина-Амалия. Визията на бъдещата кралица се превърна в една от най-коментираните кралски изяви за 2025 г.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кралица на Нидерландия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem