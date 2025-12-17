Празници с роднините - как да преживеем стреса

Празниците могат да бъдат едновременно бляскава покана и тенджера под налягане. Радост, традиции и срещи, обвити в очаквания, но и стари семейни рани и препълнени графици. Това напрежение е нормално. С малко подготовка, грижа за себе си и няколко креативни социални стратегии можете да намалите емоционалния стрес, да защитите енергията си и да си тръгнете с повече хубави спомени, отколкото раздразнения от празничните трапези и събирания с роднините.

Защо празниците усилват стреса?

Празничните дни събират множество стресови фактори – финансов натиск, нарушени навици в ежедневието, пътуване и интензивни социални контакти с роднини, чиито навици или мнения може да се разминават с вашите. Всичко това прави празниците обичаен период на тревожност, спад в настроението, лош сън и нездравословни начини за справяне – преяждане, прекаляване с алкохола, изолиране. Осъзнаването на тези фактори е първата стъпка към по-лесно справяне с тях.

Източник: Стрес по празниците – как да преживеем роднините